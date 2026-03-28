Partida a fost decisă în minutul 54, când Ferdi Kadioglu a marcat după o pasă decisivă venită de la Arda Guler.

La două zile după meci, fostul atacant al României, Raul Rusescu, a avut un discurs extrem de critic la adresa fotbalului românesc.

Raul Rusescu nu s-a ferit de cuvinte după eșecul României: „Atât putem”

Rusescu consideră că explicația vehiculată frecvent după meci, aceea că „tricolorilor le-a fost frică”, este una greșită și superficială.

„Nu, nu ne-a fost frică. Atât putem, astăzi. Aceasta este valoarea reală a fotbalului românesc în acest moment. Dacă nu avem luciditatea să recunoaștem asta, riscăm să ne îndepărtăm și mai mult de nivelul la care aspirăm”, a scris, printre altele, fostul internațional într-un material de opinie publicat pe GSP.ro.

Fostul atacant spune că diferența dintre România și Turcia nu a fost de atitudine, ci de valoare și capacitate.

„Nu am pierdut pentru că ne-a fost frică. Am pierdut ca rezultat direct al unui sistem care, de ani de zile, produce insuficient și uneori greșit”, a explicat fostul atacant.

După eliminarea din baraj, Romania va mai disputa un singur meci în această acțiune. Echipa pregătită de Mircea Lucescu va juca marți, 31 martie, un amical în deplasare cu Slovacia.