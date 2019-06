Raspunsul lui Baluta dupa ce Becali a declarat ca vrea sa-l opreasca din drumul spre Premier League! Cum a reactionat "GLADIATORUL" lui Radoi

Romania U21 a debutat cum nu se poate mai bine la Campionatul European. Echipa lui Radoi a castigat primul meci, cu Croatia, scor 4-1.

Baluta s-a aflat si el printre marcatori, alaturi de Puscas, Hagi si Petre. Baluta este deja jucatorul celor de la Brighton acolo unde a fost cedat de Viitorul inca din iarna pentru 3,5 milioane de euro.

Gigi Becali regreta ca nu a insistat mai mult pentru transferul tanarului mijlocas si considera ca ratarea acestei mutari este una dintre cele mai mari greseli facute de cand este la FCSB. Mai mult, Gigi Becali a declarat ca va vorbit cu Gica Hagi in incercarea de a-l deturna pe Baluta din drumul spre Anglia. Baluta nu a dat prea mare atentie declaratiilor facute de finantatorul FCSB.



Tudor Baluta este concentrat pe ce are de facut la EURO U21, apoi se gandeste doar la viitoarea sa echipa si spera la un debut rapid in Premier League.

"Acestea nu sunt lucruri care ma privesc pe mine, mai ales in acest moment. Sunt concentrat pe ceea ce avem de facut aici. Eu am semnat din iarna cu Brighton, ma gandesc sa fac acest turneu foarte bun, după care sa ma duc acolo si sa fac o pregatire buna. Nu cred ca este cazul sa vorbim despre mine sau despre altul, este cazul sa vorbim despre echipa, pentru ca de-asta suntem aici, sa facem rezultate ca echipa pentru Romania", a declarat Baluta intr-o conferinta de presa.

Gigi Becali: Tudor Baluta, cel mai bun jucator roman!

"Singurul meu regret e ca l-am scapat pe Baluta, care eu cred ca va fi cel mai mare fotbalist al Romaniei. Cel mai mare fotbalist din generatiile de acum. Toata echipa mi-a placut, doar ca am regret cu Baluta ca nu l-am luat. L-am sunat azi pe Gica sa-i zic sa discute cu englezii, i-au dat 2 milioane, eu ii dau 3 ca sa il iau. Nu mi-a raspuns Gica, dar o sa vorbesc cu el. Eu dau 3 milioane pe loc pentru Baluta", a anuntat Becali pentru PROTV si www.sport.ro.



Tudor Baluta a marcat in victoria Romaniei cu Croatia, scor 4-1, la debutul in echipa U21. El a fost convocat direct la nationala de seniori de Contra anul trecut in Nations League.

Baluta are 20 de ani, e din Craiova si a crescut la Academia Hagi. Cota lui este de 4,5 milioane euro pe transfermarkt.de.