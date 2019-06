EURO U21: A dat gol in Romania - Croatia si a prins un transfer de 15 MILIOANE euro! ULTIMA ORA

Toata lumea e cu ochii pe EURO U21!

Meciul dintre Romania si Croatia de la EURO U21 a fost urmarit de scourteri din toata lumea. La finalul partidei, croatul Nikola Vlasici a fost cumparat de TSKA Moscova cu 15 milioane de euro! Jucatorul chiar a marcat singura reusita a croatilor, invinsi de romani cu 4-1!

Vlasici fusese cumparat de Everton de la Hajduk cu 15 milioane de euro, insa in sezonul trecut l-a imprumutat in Rusia. Azi, TSKA a decis sa-l tranfere deffinitiv cu o suma asemanatoare cu cea platita de Everton.

Nikola Vlasici a impresionat la TSKA, cu gol marcat in poarta lui Real Madrid, cand TSKA a invins surprinzator in grupe. In total, atacantul croat a marcat 8 goluri si a reusit 7 pase decisive in 31 de partide pentru echipa din Moscova. In sezonul 2017/2018 a jucat doar 19 partide in tricoul lui Everton.