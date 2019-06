EURO U21 | Spania - Belgia, LIVE 19:30! Cine pierde, pleaca acasa! Spaniolii au castigat EURO U21 de doua ori

Spania - Belgia, ora 19:30, deschide faza a doua a etapei grupelor la Campionatul European U21.

Spania si Belgia vor lupta pe viata si pe moarte pentru victorie in acest meci. Invinse in partidele din prima faza a grupelor, cele doua formatii nu isi mai permit niciun pas gresit. O infrangere, pentru oricare dintre cele doua, ar fi echivalenta cu eliminarea de la EURO.

Surprinzator, Spania nu a reusit niciodata sa invinga Belgia intr-un meci la Campionatul European Under 21: trei remize si un egal este linia de clasament a ibericilor in confruntarile cu belgienii.

Spania porneste totusi ca favorita in ciuda acestei statistici si in ciuda infrangerii cu Italia din primul meci. Spaniolii au castigat EURO U21 in 2011 si in 2013.