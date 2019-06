EURO U21 | Italia - Polonia, LIVE 22:00! Un egal ar avantaja ambele echipe: trei remize au fost pana acum in cele 4 meciuri directe

Italia - Polonia, ora 22:00, este cea de-a doua partida a zilei la Campionatul European Under 21.

Italia si Polonia au cate trei puncte dupa primele meciuri ale Grupei A si sunt despartite in acest moment de doar un gol. Italia a castigat cu 3-1 cu Spania, in timp ce polonezii s-au impus cu 3-2 in fata Belgiei.

Italia este neinvinsa de Polonia la nivel de Under 21: o victorie si trei remize este "linia de clasament" a peninsularilor.

Un egal in acest meci ar ajuta ambele echipe. In eventualitatea unei remize, atat Italia, cat si Polonia ar ramane in fruntea clasamentului, indiferent de rezultatul de la Spania - Belgia.