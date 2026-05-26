Englezii nu au niciun dubiu în privința lui Radu Drăgușin după laudele lui De Zerbi: ”Aproape sigur!”

În ultima rundă din campionatul Angliei, Tottenham a învins-o cu scorul de 1-0 pe Everton, iar cele trei puncte i-au asigurat salvarea. În cazul în care s-ar fi încurcat cu Everton, Spurs ar fi retrogradat, având în vedere că West Ham a învins-o pe Leeds, scor 3-0.

Roberto De Zerbi a surprins după meci și a spus despre Radu Drăgușin că, deși fundașul central român nu a jucat foarte mult, a fost unul dintre jucătorii care au contribuit enorm la evitarea retrogradării prin atitudinea pe care fotbalistul român a avut-o în vestiar.

Cu toate acestea, englezii susțin că Roberto De Zerbi nu se va baza pe internaționalul român nici în următorul sezon. Britanicii de la Hotspur HQ susțin că Tottenham are mare nevoie să primească întăriri în compartimentul defensiv, mai ales că se va despărți ce Cristian Romero. Sursa citată scrie că Micky Van de Ven are nevoie de un nou partener în centrul apărării, având în vedere că ”în mod cert, Radu Drăgușin va pleca”.

”Cheia supraviețuirii în Premier League a fost îmbunătățirea defensivă clară realizată sub conducerea lui De Zerbi. Micky van de Ven, inamicul public numărul 1 pentru o perioadă, și-a regăsit cea mai bună formă pe final de sezon și cred că nu riscăm dacă spunem că vrea să facă parte din proiectul lui De Zerbi.

Totuși, Spurs au nevoie disperată de mai mulți jucători pe partea stângă. Viitorul lui Ben Davies este și el incert. Radu Drăgușin va pleca aproape sigur, așa că e nevoie de cineva lângă Van de Ven”, au scris englezii, care au dezvăluit că doi jucători sunt în vederile lui Spurs, Marcos Senesi de la Bournemouth și Andy Robertson de la Liverpool.

