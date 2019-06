Radoi, ATAC DIRECT LA BECALI dupa meciurile uriase ale Romaniei la Euro: "Nu e ca ne uitam la TV si sunam sa facem o schimbare!"

Radoi anunta ca Romania nu va juca la egal impotriva Frantei si cere concentrare maxima inaintea ultimului meci din Grupa C de la Euro.

Radoi spune ca jucatorii sai trebuie sa fie constienti ca un rezultat negativ poate pune in pericol calificarea in semifinale. Le cere echilibru si un rezultat care sa-i aduca pe fanii Romaniei in strada pentru nationala U21.

Radoi s-a suparat dupa ce l-a auzit vorbind la TV pe nasul Becali si ii transmite un mesaj ironic: "Aici nu e ca ne uitam la TV si sunam sa se faca o schimbare".

Radoi confirma ca vor exista schimbari in primul 11, dar e sigur ca atitudinea si jocul nu vor avea de suferit. Cea mai mare problema a staff-ului tehnic e recuperare fizica si mentala a jucatorilor care au intrat in primele doua partide. Dupa consumul enorm, multi dintre fotbalistii Romaniei inca se resimt.



Cele mai importante declaratii ale lui Radoi:

"Nu stiu cati ne-am fi gandit ca putem avea 6 puncte dupa doua partide. Am scris istorie pana acum, dar cred ca cele 6 puncte pot ramane in urma daca nu reusim macar un egal maine. Putem da cu piciorul unei realizari foarte mari. Din punct de vedere fizic, avem probleme. Vor fi si ceva schimbari in primul 11. Mental, pana maine seara trebuie sa-i relaxam putin. Am aratat determinare, sacrificiu, maine seara vom avea nevoie de sacrificiu. Suntem aici doar pentru noi si pentru tara, nu ne gandim sa ajutam sau sa lasam pe cineva acasa. Vrem ca maine sa avem cel putin un punct ca sa ne realizam noi obiectivul.

Pe mine nu ma intereseaza locul 1 sau 2, vreau sa merg mai departe. Am vazut de mai multe ori finalul meciului cu Anglia, mi-e si acum greu sa-l urmaresc fara sa ma consum. Am vazut si ce-a patit Polonia aseara, trebuie sa invatam din asta. Iesirea Poloniei ma poate ajuta doar ca sa ofer inca un exemplu. Incerc si eu sa ma calmez, sa ma temperez, trebuie sa gasim echilibru.

Daca vreau ceva sa vad maine seara, vreau ca planul tactic sa fie respectat de toata lumea. Nu ma intereseaza adversarul pe care l-am intalni mai departe. Vreau doar sa ne calificam. N-as vrea sa ne oprim inaintea celui mai important pas pe care trebuie sa-l facem. In genul asta de meciuri, cele mai importante sunt detaliile. Englezii ne-au luat putin de sus. Detaliile astea mici au facut diferenta. Stiam ca vom ceda fizic, Anglia ne-a creat probleme in ultimii 30 de metri, dar am incercat sa-i contracaram, sa facem densitate in zona mingii. Cred ca cei care au avut mai multa determinare si au fost mai dispusi la sacrificiu au fost rasplatiti. Vom ramane la ce v-am spus. Vor fi schimbari. Una dintre ele e Florinel Coman, si-a castigat locul. M-as bucura sa fie mereu asa cu jucatorii care intra de pe banca. Cred ca Anglia statea mult mai bine la nivel individual, ca grup Franta e la un nivel mult mai mare.

Avem jucatori care inca se resimt, trebuie sa avem grija de ei. Ma deranjeaza ca in urma performantei acestei echipe apar oameni care incearca sa-si aroge merite. Ma refer aici si la nasul meu. Intra jucatorii care credem noi ca pot ajuta echipa, care merita sa fie in teren. Aici nu e ca vedem ceva la TV, sunam si facem o schimbare! Indiferent de numele celor care vor fi maine in teren, vom avea aceeasi abordare. Noi nu avem 11, 14, sunt 23 care reprezinta o tara intreaga. Cei 23 vor trebui sa ii faca fericiti pe oameni".