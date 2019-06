ASTA-I NATIONALA MARE A ROMANIEI! Mirel Radoi, discurs impresionant dupa victoria cu Anglia: "Florinel e ORIGINALUL Mbappe!" Radoi, EPUIZAT dupa un meci nebun

Radoi spune ca nationala de tineret nu si-a atins inca limita superioara a evolutiei. E incantat de ceea ce au aratat jucatorii sai in primele doua meciuri si il aplauda pe Coman.

"Mi-a dat o palma", spune Radoi. Coman a fost eroul meciului. A reusit o dubla in final si a obtinut penalty-ul din care Puscas a deschis scorul. Radoi nu-si asuma merite pentru parcursul fantastic de pana acum al Romaniei. Spune ca efortul grupului, inspiratia lui Coman si sustinerea incredibila a suporterilor romani au facut diferenta.

"Imi gasesc cu greu cuvintele, chiar ma gandesc cum or fi gasit baietii astia resursele sa alerge atat. La 2-2, si eu mai credeam foarte putin intr-o victorie. Sunt un roman mandru! Mai mult decat mandru. Ma bucur ca baietii au realizat ce performanta pot reusi.

Tin sa le multumesc fanilor nostri, cred ca numai datorita lor am reusit sa jucam pana la final. La 2-2 nu mai puteam continua jocul pe contre. In seara asta, Coman mi-a dat o palma pe care o astept mereu. Felul cum a intrat ne-a adus aici, acum. Si-a castigat dreptul de a fi titular. Cand au realizari, trebuie sa ne scoatem palaria in fata lor. Datorita lui Florinel am reusit sa castigam azi. E originalul Mbappe! Datorita lui si efortului baietilor am castigat. Nu exista infrangere pentru aceasta generatie. Daca ea va veni, OK. Dar cuvandul asta pentru aceasta generatie nu exista. Din punct de vedere mental, aceasta echipa e ce ne-a lipsit noua in ultimii 20 de ani. Avem avantajul ca jucam ultimii, stim ce s-a intamplat in meciurile dinaintea noastra", a spus Radoi.