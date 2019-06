Mirel Radoi SAVUROS la o zi dupa ce am batut Croatia la EURO U21: "Eu nu as fi avut loc in primul 11". Ce spune selectionerul despre meciul cu Anglia

Romania a invins Croatia cu 4-1 la Euro U21.

Mirel Radoi considera ca avem nevoie de mai multa prospetime de la meci la meci si va fi foarte dificil sa stam in pressing si in fata Angliei.

"Cred ca de la meci la meci avem nevoie de prospetime. Va fi destul de dificil sa ramanem in pressing in fata Angliei, consumul de energie va fi mult mai mare, Anglia are un ritm mult mai ridicat si ne va fi greu sa ramanen in jumnatatea adversa. Cu cat spatiile vor fi mai mari cu atat va fi mai usor Angliei sa ne domine", a declarat Radoi pentru FRF TV.

Avem un avantaj in fata Angliei



Mirel Radoi considera ca avem un avantaj in fata englezilor si ii va analiza foarte bine pana la ora meciului.

"Avem un avantaj dupa succesul de aseara, il vom analiza bine pe englezi, au jucat 25 de minute cu tot cu prelungiri, au consumat destula energie, vom vedea la ora partidei cum se vor recupera baietii nostrii. Trebuie sa dam mai multa energie. In duelurile unul contra unu, Anglia va avea avantaj"

Radoi: "Nu as fi avut loc in primul 11"



Mirel Radoi considera ca daca s-ar fi aflat la varsta de 21 de ani in acest moment, nu ar fi avut loc in primul "11" al nationalei de tineret.

"Nu prea am timp sa ma gandesc la mine, fiecare din staff trebuie sa faca ceva si sa fie alaturi de baieti. Nu am certat niciodata vreun jucator. Daca as avea 21 de ani nu as fi in primul 11. O sa incerc sa scap de raguseala si sa am ii dirijez pe baieti de pe margine cum pot mai bine" a mai spus Mirel Radoi.

