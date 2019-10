"Ianis trebuie sa joace mereu titular la nationala!" Reactia lui Petrescu dupa victoria chinuita a Romaniei cu Feroe: "Nu a fost un scor mincinos!"

CFR Cluj a castigat duminica o partida amicala cu Sanatatea Cluj, scor 5-0.

Dan Petrescu a vorbit la final si despre meciul nationalei cu Insulele Feroe. Romania a castigat cu emotii pe final, in ciuda scorului care pare linistitor la prima vedere.

Petrescu nu se numara printre cei care sunt de parere ca Ianis Hagi nu este inca pregatit sa poarte tricoul cu numarul 10 la echipa nationala.

"Mi se pare logic. Eu de cand era in Romania am spus ca cel mai bun jucator din campionat era Ianis Hagi. Tot timpul am spus, nu ca sunt prieten cu Hagi. Contra a decis foarte bine sa ii dea numarul 10 si sa il bage titular, pentru ca Ianis Hagi trebuie sa joace mereu titular. Nu poti sa spui ca a fost un scor mincinos, pentru ca echipa mai buna, care a dominat tot meciul, a fost Romania. Nu conteaza cand dai goluri, important e ca le-am dat, ca am castigat si ca nu am primit gol iar", a declarat Dan Petrescu, dupa meciul cu Sanatatea Cluj.