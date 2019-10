FEROE - ROMANIA | "Meciul si golul, asta e datoria mea!" Puscas promite ca duce si nationala mare la EURO: "Pentru asta m-am apucat de fotbal!"

Romania a castigat cu 3-0 in Feroe. Toate golurile au venit in ultimul sfert de ora, iar prima reusita i-a apartinut lui Puscas.

Atacantul nationalei promite ca i-au mai ramas "gloante" si pentru partida cu Norvegia si spera sa duca si nationala mare la EURO asa cum a facut si cu Romania Under 21.

"Ma bucur ca am batut, importante sunt cele trei puncte. Meciul si golul, asta e datoria mea. Cred ca fiecare echipa traieste periculos cu astfel de echipe. Cred ca trebuie sa ne gandim mai mult la scorul final. Imi doresc sa marchez si cu Norvegia. Imi doresc sa ajung cu echipa mare la EURO si sa continuam ce am facut cu U21. Pentru asta m-am apucat de fotbal: sa ajung aici si sa fac romanii fericiti. Ne bucuram foarte mult ca vin copiii sa ne sustina si sa ne faca galerie. Eu nu mergeam la meciuri ca nu am avut oportunitea sa vad meciurile nationalei. Daca facem o victorie frumoasa cu Norvegia, merita si copiii sa aiba o zi libera. Foarte motivat si foarte sigur pe noi ca vom invinge, asa a fost domnul Contra la pauza. Ne-a dat sfaturile care trebuiau date", a declarat Puscas la ProTV.