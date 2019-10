Spaniolii au dat de pamant cu nationala Romaniei: "A atins ridicolul!" Reactie uluitoare in presa iberica

Romania a castigat cu emotii 3-0 cu Insulele Feroe, insa spaniolii nu s-au abtinut de la critici.

Presa iberica a dat de pamant cu nationala antrenata de Cosmin Contra, cu toate ca Romania a obtinut cele 3 puncte, dupa 3 goluri venite in ultimele 20 ale meciului.

Elevii lui Cosmin Contra s-au chinuit 74 de minute pana sa deschida scorul, iar acest lucru a fost "taxat" imediat de jurnalistii spanioli.

AS noteaza ca Romania "a atins ridicolul" in meciul cu Insulele Feroe.

"Romania s-a jucat cu focul si s-a salvat in ultimele minute in Insulele Feroe. Romania a suferit pentru victoria care o tine in viata in grupa Spaniei.

Fara idei, fara profunzime si cu multe mingi aruncate in fata, Romania a atins ridicolul. Pana la golul lui Puscas din minutul 74, jucatorii pregatiti de Cosmin Contra au fost aproape de prapastie dupa ce au inceput groaznic impotriva celui mai slab rival din Grupa F. Romania, cu Ianis Hagi si George Puscas cei mai insistenti jucatori, si-a creat cu greu ocazii si abia a reusit sa-l deranjeze pe portarul Gunnar Nielsen", se arata in articolul publicat de spaniolii de la AS.

George Puscas, Alexandru Mitrita si Claudiu Keseru au adus victoria Romaniei.

CLASAMENTUL GRUPEI F