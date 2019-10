Puscas si Keseru, GEMENII GOL! Ce au in comun cei mai buni marcatori ai nationalei: "E important ca ne aflam amandoi la prima reprezentativa"

George Puscas si Claudiu Keseru sunt golgheterii echipei nationale a Romaniei in preliminariile EURO 2020.

Cei doi atacanti au fost decisivi pentru nationala Romaniei in preliminariile pentru calificarea la Campionatul European din 2020. Puscas si Keseru nu au in comun doar magnetul la gol, ci si originea. Amandoi sunt nascuti in judetul Bihor, la distanta de 10 ani unul de celalt.

Keseru si-a inceput cariera la echipa locala Bihor Oradea in anul 2003, in timp ce George Puscas a ajuns in anul 2012 la aceeasi echipa, venit sub forma de imprumut de la Liberty Oradea.

"Cand marchez pentru echipa nationala simt o mandrie enorma. Acest lucru nu este doar meritul meu, ci munca depusa de intreaga echipa. Nu conteaza cine va marca impotriva Norvegiei, eu, Cleo sau oricare alt jucator din lot, atat timp cat vom castiga. Cred ca e un lucru important pentru un judet ca Bihorul sa aiba doi jucatori la prima reprezentativa", a spus Puscas pentru frf.ro.

Golurile marcate de "Gemenii gol" in preliminariile EURO 2020

George Puscas (23 ani, Reading) a inscris 5 goluri in preliminarii, un gol cu Insulele Feroe in turul de la Cluj-Napoca (4-1), doua goluri cu Malta in deplasare (0-4), un gol cu Malta la Ploiesti (1-0) si un gol in ultimul meci din deplasare impotriva Insulelor Feroe (0-3).

Claudiu Keseru (32 ani, Ludogorets) a inscris 6 goluri in preliminarii, unul in deplasarea cu Suedia (2-1), doua impotriva Insulelor Feroe la Cluj (4-1), doua goluri cu Norvegia in deplasare (2-2) si un gol in meciul din deplasare cu Insulele Feroe (0-3).