Veste buna din Europa! ROMANIA SE POATE CALIFICA la EURO prin intermediul Nations League! Conditiile care trebuie indeplinite

Romania poate sa se califice la Campionatul European din 2020 prin intermediul Nations League

Romania mai are o sansa de calificare la EURO 2020, chiar daca nu obtine punctele necesare in meciurile cu Norvegia, Suedia si Spania. Conditiile pentru calificare sunt ca Slovenia si Kosovo sa nu se califice la EURO 2020.

Slovenia se afla pe locul 4 in grupa G de calificare cu 11 puncte obtinute. A fost invinsa aseara de nationala Austriei, cea care ocupa locul 2 in grupa. Pe primul loc se afla Polonia, cu 19 puncte. Din grupa G mai fac parte Macedonia de Nord, Israel si Letonia. Pentru nationala Sloveniei au mai ramas de disputat partidele cu Letonia si Polonia. Singura sansa de calificare ar fi sa bata in ambele meciuri, ceea ce este dificil, deoarece echipa lui Lewandowski nu va ceda usor puncte, iar Austria sa piarda in ambele partidele pe care le va disputa.

Kosovo este cea de-a doua echipa care poate ajuta nationala Romaniei sa se califice la EURO 2020. Joaca astazi, in grupa A de calificare, impotriva nationalei din Muntenegru. Kosovo ocupa locul 3 cu 8 puncte obtinute. Liderul grupei este Anglia, care se afla la egalitate de puncte cu Cehia. Din aceasta grupa mai face parte si nationala Bulgariei. Dupa meciul cu Muntenegru, Kosovo le va inalni pe Cehia si Anglia si este obligata sa castige toate meciurile, iar viitoarele adversare sa faca un pas gresit.

Daca cele doua tari nu se califica, atunci Romania are sanse mari datorita coeficientului UEFA, care o situeaza atat in fata Sloveniei, cat si in fata lui Kosovo. Romania se afla in Liga B a UEFA Nations League, in timp ce Slovenia si Kosovo fac parte din Liga C.