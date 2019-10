5 echipe sunt deja la EURO, Romania e intr-una dintre cele mai echilibrate grupe ale calificarilor! Care sunt nationalele deja sigure de prezenta la turneul final

Din articol Situatia grupelor din preliminariile EURO 2020

Nationalele Poloniei si Rusiei au obtinut si ele, dupa Italia, Belgia si Ucraina, biletele pentru EURO 2020.

Cinci echipe sunt sigure de prezenta la EURO 2020. Duminica, Polonia si Rusia s-au calificat, dupa ce au invins cu 2-0 Macedonia de Nord, respectiv cu 5-0 Cipru! Ele le vor urma pe Belgia, Italia si Ucraina.

Polonia a invins-o pe Macedonia de Nord cu 2-0, prin golurile marcate de Frankowski si Milik in ultimul sfert de ora.

Rusia a surclasat-o pe Cipru cu 5-0, in deplasare, jucand o ora cu avantajul omului in plus. Din Grupa I s-a calificat si Belgia, care a castigat cu 2-0 in Kazahstan, pastrandu-si parcursul perfect.

Olanda a invins Belarus cu 2-1, prin "dubla" lui Wijnaldum, iar Germania a trecut cu 3-0 de Estonia, desi a jucat din min. 14 in zece oameni. Pentru Gernabua au inscris Gundogan (dubla) si Werner.

Vicecampioana mondiala Croatia a remizat in deplasare cu Tara Galilor, 1-1, in timp ce Ungaria a trecut de Azerbaidjan cu 1-0 si e pe locul secund in grupa.

Austria a invins Slovenia cu 1-0, in deplasare, si a luat o optiune decisiva pentru locul secund in grupa.

Situatia grupelor din preliminariile EURO 2020