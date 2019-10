Puscas, MITRALIAT: "Eu asta i-as fi facut. Imediat!" Contra a fost "prea bland" cu atacantul nationalei dupa penalty-ul ratat

George Puscas a ratat un penalty in remiza Romania - Norvegia 1-1.

Puscas a recunoscut la interviul de dupa meci ca nu el trebuia sa execute lovitura de la 11 metri, dar isi asuma tot ce a facut. Primul pe lista executantilor era Nicolae Stanciu.

Puscas a avut o executie modesta si portarul norvegienilor a scos sutul fara mari batai de cap.

Sorin Cartu il condamna pe Puscas pentru atitudinea aratata in momentul loviturii de pedeapsa:

"Mai mult s-a ratat. Si felul in care si-a luat elan... In primul rand decizia pe care a luat-o el. Si asumarea responsabilitatii. Mi s-a parut asa, grabita. Prestatia lui pana in acel moment nu-i dadea dreptul sa aiba o asemenea decizie si sa treaca peste ceea ce a stabilit antrenorul.

E regretabil ca la o partida de asemenea importanta, cu Norvegia, trebuia sa ramai in lupta pentru Europene si meciul cu Suedia, preocuparea jocatorului care intra in teren, intr-un fel e prestatia lui. Aici a gresit.

Si elanul si modul in care a decis sa execute. Mi s-a parut total superficial avand in vedere importanta momentului si responsabilitatea pe care ti-o luai in a debloca rezultatul.

Contra a fost linistit, l-a mai lasat vreo 10 minute. Poate in ideea in care isi revine", a spus Cartu.

Cosmin Contra a avut o reactie exploziva dupa penalty-ul ratat de Puscas si l-a injurat pe jucator:

"Sigur ca nu a facut bine, dar pana la urma el a fost totusi bland ca l-a mai tinut in teren. Eu l-as fi scos dupa un minut. Imediat! La fazele urmatoare l-as fi inlocuit cu Andone", a spus Sorin Cartu.