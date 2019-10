INCREDIBIL! Momentul in care Cosmin Contra si-a iesit din minti si l-a distrus pe Puscas! Ce i-a spus selectionerul dupa ce a ratat penalty-ul! "F..." VIDEO

Selectionerul Romaniei a avut o iesire vulcanica la adresa lui George Puscas.

Nationala Romaniei a remizat pe teren propriu cu Norvegia in meciul din preliminariile de calificare la EURO 2020. Alexandru Mitrita a deschis scorul pentru Romania, in minutul 62, dintr-o actiune individuala. Norvegia a egalat in minutul 92, printr-o lovitura de cap a lui Sorloth.

Romania a avut sansa sa deschida scorul inca din minutul 52, cand Bancu a obtinut un penalty pe care George Puscas nu a reusit sa il transforme. Puscas a executat lovitura de pedeapsa slab, pe jos, portarul norvegian parand fara probleme.

Penalty-ul l-a trecut pe selectionerul Cosmin Contra, prin toate starile posibile. In momentul aflarii verdictului, Contra s-a bucurat ca un copil, a ales sa nu se uite la lovitura batuta de Puscas, iar dupa ratare si-a pierdut cumpatul si l-a injurat pe atacantul celor de la Reading: "Fu**-** mortii ma-tii sa iti f**, Puscas!". Dupa ce s-a dat drumul la joc, Contra a continuat sa tipe la atacant, facandu-i reprosuri acestuia.

"Imi cer scuze pentru reactie"

Dupa meci, selectionerul a recunoscut ca a avut o iesire deplasata la adresa lui Puscas si si-a cerut scuze.

"Am avut o reactie nelalocul ei dupa ratarea lui Puscas, ii cer scuze pentru reactia avuta. Tensiunea m-a facut sa am aceasta reactie. Totul s-a rezolvat rapid, sunt lucruri care nu se intampla. Probabil o sa se bata multa moneda pe lucrul acesta, dar va cer scuze pentru reactie", a spus Cosmin Contra la finalul meciului.

George Puscas a vorbit si el, dupa meci despre incidentul cu Cosmin Contra.

"Probabil de la nervi a fost. Era o presiune prea mare, asta se intampla la fotbal. Nu stiu, nu am mai avut de-a face cu asa ceva. Poate din cauza presiunii si a tensiunii a reactionat asa. Nu stiu ce mi se pare normal", a declarat George Puscas.