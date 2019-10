BOMBA: Pleaca Puscas de la Reading?! Juventus il poate scapa pe internationalul roman de cosmarul din Anglia! Detaliile unui transfer SENZATIONAL

George Puscas ar putea pleca de la Reading.

Campioana Italiei, Juventus Torino, ii cauta inlocuitor lui Mario Mandzukic, dupa ce acesta i-a anuntat pe oficialii "Batranei Doamne" ca vrea sa paraseasca echipa. Manchester United il doreste cu insistenta pe Mandzukic, astfel, daca vicecampionul mondial cu Croatia ar ajunge sub comanda lui Ole Gunaar Solsjkaer, torinezii il vor aduce pe atacantul celor de la Fenerbahce, Vedat Muriqi (25 de ani), cotat la 8 milioane de euro pe transfermarkt.com. Muriqi ar avea sanse foarte mari sa ajunga la Juventus mai ales ca antrenorul campioanei Italiei, Maurizio Sarri, il vrea cu insistenta pe acesta la echipa. Fenerbahce ar cere in schimbul lui Muriqi aproximativ 25 de milioane de euro.

Presa din Turcia spune ca daca Muriqi ar pleca la Juventus, Fenerbahce ar fi interesata sa il aduca pe Puscas si au inceput deja sa il urmareasca pe internationalul roman.

"L-au urmarit la meciul cu Spania si l-au placut foarte mult. Il vor urmari in continuare pana in ianuarie", scriu cei de la Spor Arena.

Daca la Reading, Puscas nu este in forma sa maxima si este criticat de fani, la echipa nationala inscrie aproape in fiecare partida, iar daca acesta va atinge forma maxima la Reading in cele din urma, exista sanse foarte mari ca acesta sa plece in Turcia, chiar din iarna.