Puscas va avea un nou antrenor la Reading! Cine e omul care trebuie sa salveze echipa de la retrogradare

George Puscas e in lotul Romaniei pentru meciul cu Norvegia si a primit o veste din Anglia, acolo unde evolueaza in Championship, la Reading FC.

Incepand de azi, echipa la care e legitimat atacantul roman are un nou antrenor.

Mark Bowen i-a luat locul lui Jose Gomes, demis saptamana trecuta de englezi.

Bowen era director sportiv la Reading.

"Dupa doua victorii in primele 11 etape din acest sezon, patronul Yongge Dai a luat decizia de a se desparti de Jese Gomes, pentru a face o schimbare la echipa", au scris cei de la Reading in comunicatul de presa.

Reading e pe locul 22 in Championship. Nici sezonul trecut nu a fost bun pentru echipa lui Puscas. Atunci, Reading a incheiat sezonul pe 20.

George Puscas a ajuns in aceasta vara la Reading, fiind vandut de cei de la Inter. Totusi, romanul s-ar putea intoarce mai repede decat s-ar fi asteptat in Italia.

