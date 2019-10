"E peste Puscas, Keseru sau Andone!" Noua senzatie a lui Hagi de la Viitorul nu si-a gasit locul in lotul lui Contra: "A fost liderul generatiei lui!"

Romania - Norvegia se joaca marti seara, ora 21:45, IN DIRECT LA PROTV.

Gabi Iancu, 25 de ani, a impresionat in acest sezon la Viitorul si ar fi putut face parte din lotul lui Contra pentru meciurile cu Feroe si Norvegia. Marcel Puscas, presedintele Craiovei lui Mititelu, este de parere ca atacantul lui Hagi merita sa se regaseasca macar in lotul largit al nationalei.

Puscas este de parere ca Iancu este la acest moment intr-o forma mai buna decat George Puscas, Florin Andone sau Claudiu Keseru.

"E impresionant cum l-a recapacitat si pe Iancu. Nu stiu ce se intamplase cu viata si cariera lui, dar acum a reajuns la o forma remarcabila. Mi se pare cel mai tehnic atacant din tot ceea ce ofera fotbalul romanesc si mi s-ar parea normal sa intre macar in lotul largit al nationalei pentru acest final de campanie. In materie de tehnica individuala, da, este peste Puscas, Keseru sau Florin Andone! Are solutii, e curajos, inventiv. Dar mai departe e problema selectionerului. Cert e ca Iancu nu e vreun debutant. A jucat in cupele europene, are atatea meciuri pe la nationalele de juniori si tineret, nu a aterizat de niciunde. Sa nu uitam ca a fost liderul generatiei lui! Iar Hagi l-a reconfigurat acum mental si fizic, probabil si-a dat seama si baiatul pe unde a gresit si uite-l cum arata in Liga 1", a declarat Marcel Puscas pentru GazetaSporturilor.

Iancu este la al treilea "mandat" la Viitorul dupa experientele din sezoanele 2011-2012, respectiv 2016-2017. Intre timp, Iancu a mai jucat pentru scurte perioade la FCSB, Karabukspor, Termalica, FC Voluntari si Dunarea Calarasi.