FOTO ȘI VIDEO Doroftei, soldat universal! La 55 de ani, 'Moșu' e de neoprit: "Am acceptat această provocare"

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Leonard Doroftei, mereu în formă.

TAGS:
Leonard Dorofteiarmatacampion mondialBoxMosu'
Din articol

Doroftei a îmbrăcat uniforma militară. Obișnuit cu programul draconic de antrenament specific carierei de pugilist, ploieșteanul campion mondial la amatori și la profesioniști a jucat un rol de... soldat.

Doroftei, soldat universal! La 55 de ani, 'Moșu' e de neoprit: "Am acceptat această provocare"

Mereu un tip care promovează sportul, Moșu' a acceptat propunerea Centrul Militar Județean Prahova de a petrece o zi în... armată.

"Am acceptat această provocare pentru a promova mișcarea!", a spus fostul mare boxer. La 55 de ani, Doroftei a făcut slalom printre jaloane, a mers pe bârnă și a făcut flotări - VEZI VIDEO de mai sus! 

Anul trecut, la Poveștile Sport.ro, marele campion a vorbit cât se poate de deschis despre armele secrete care l-au ajutat de-a lungul carierei. Deși era un pugilist scund, Leonard Doroftei a compensat mereu prin viteza loviturilor:

"Postez pe rețelele de socializare pentru că vreau să fiu un exemplu pentru cei tineri. Dacă eu, copilul Leonard Doroftei, plecat de la periferia orașului Ploiești, am urcat sus pe munte, în vârful muntelui, ei de ce nu ar putea? Se poate! Doar trebuie să vrei!

Care a fost asul meu? Ce m-a ajutat pe mine a fost viteza brațelor. În rest, am fost micuț de înălțime... Cred că asta am avut-o de la Dumnezeu. Mi-a zis: 'Domnule, ești mic, ia de aici niște viteză' (râde). Dar nu la fugă! Nu mi-a plăcut fuga niciodată. Din brațe am dat foarte mult", a spus Leonard Doroftei, la Poveștile Sport.ro.

  • Leonard doroftei fb
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Leonard Doroftei, palmares uriaș într-o carieră senzațională și la amatori, și la 'profi'

Leonard Doroftei a cucerit medalii de bronz la Jocurile Olimpice de la Barcelona în 1992 și la Atlanta în 1996, într-o vreme în care boxul amator era înțesat de talente uriașe care ulterior au cârmit spre profesioniști. De asemenea, a fost campion mondial în 1995 și campion european în 1996 și 1997. Palmaresul său la amatori este de 239 de victorii și 15 înfrângeri.

În 1997 Doroftei a devenit boxer profesionist și a semnat un contract cu gruparea din Canada Interbox. Pe 5 ianuarie 2002 a cucerit titlul de campion mondial profesionist la categoria semiușoară a versiunii WBA, învingându-l la puncte pe argentinianul Raul Balbi. Pe 31 mai, la București, Doroftei a luptat din nou împotriva lui Balbi și de data aceasta românul s-a impus în mod clar.

A urmat apoi marele meci dintre Dorin și americanul Paul Spadafora, contând pentru unificarea titlurilor WBA și IBF, la categoria semiușoară. După o luptă dominată clar de român, cei trei judecători de ring au dat însă o decizie total greșită, cea de egalitate. Conform statisticii totalului de lovituri care și-au atins ținta, Doroftei a punctat de 344 de ori, în timp ce Spadafora numai de 259 de ori.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Sorin Oprescu scapă de un an de închisoare. Decizia instanței: „Infracțiunea a fost dezincriminată”
Sorin Oprescu scapă de un an de &icirc;nchisoare. Decizia instanței: &bdquo;Infracțiunea a fost dezincriminată&rdquo;
ULTIMELE STIRI
Fostul atacant de legendă, &icirc;n stare gravă: &bdquo;Nu ştiu c&acirc;t mai am de trăit&rdquo;
Fostul atacant de legendă, în stare gravă: „Nu ştiu cât mai am de trăit”
Ioan Varga s-a convins după ce Andrea Mandorlini a bifat o singură victorie la CFR Cluj &icirc;n șase etape
Ioan Varga s-a convins după ce Andrea Mandorlini a bifat o singură victorie la CFR Cluj în șase etape
Debutul lui Mazilu la Dinamo nu este grăbit: A semnat un contract pe 5 ani, nu este un proiect cu impact imediat
Debutul lui Mazilu la Dinamo nu este grăbit: "A semnat un contract pe 5 ani, nu este un proiect cu impact imediat"
Cum se scuză chinezii după accidentarea oribilă a fostului jucător de la FC U Craiova
Cum se scuză chinezii după accidentarea oribilă a fostului jucător de la FC U Craiova
Kylian Mbappe a rupt tăcerea despre Vinicius
Kylian Mbappe a rupt tăcerea despre Vinicius
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Moldova, conferință cu sc&acirc;ntei la București: C&acirc;nd aveți de g&acirc;nd să vă cereți scuze?

Moldova, conferință cu scântei la București: "Când aveți de gând să vă cereți scuze?"

Gigi Becali a făcut praf un antrenor din Superligă: &rdquo;Falsitatea omului mă deranjează. Nu va mai fi niciodată la FCSB!&rdquo;

Gigi Becali a făcut praf un antrenor din Superligă: ”Falsitatea omului mă deranjează. Nu va mai fi niciodată la FCSB!”

Se pregătește un puci &icirc;n Superliga! Vestiarul fierbe și &icirc;l contestă pe antrenor

Se pregătește un puci în Superliga! Vestiarul fierbe și îl contestă pe antrenor

Lisav Eissat, noul internațional rom&acirc;n, ofertă din Superliga: Vă spun &icirc;n premieră!

Lisav Eissat, noul internațional român, ofertă din Superliga: "Vă spun în premieră!"

Ce lovitură pentru Rom&acirc;nia! Guvernul Bolojan naturalizează o sportivă uriașă

Ce lovitură pentru România! Guvernul Bolojan naturalizează o sportivă uriașă

&rdquo;I-ați &icirc;nchis ușa lui Politic sau poate să revină?&rdquo; Conducerea lui Dinamo, răspuns categoric

”I-ați închis ușa lui Politic sau poate să revină?” Conducerea lui Dinamo, răspuns categoric



Recomandarile redactiei
Debutul lui Mazilu la Dinamo nu este grăbit: A semnat un contract pe 5 ani, nu este un proiect cu impact imediat
Debutul lui Mazilu la Dinamo nu este grăbit: "A semnat un contract pe 5 ani, nu este un proiect cu impact imediat"
Ioan Varga s-a convins după ce Andrea Mandorlini a bifat o singură victorie la CFR Cluj &icirc;n șase etape
Ioan Varga s-a convins după ce Andrea Mandorlini a bifat o singură victorie la CFR Cluj în șase etape
Cum se scuză chinezii după accidentarea oribilă a fostului jucător de la FC U Craiova
Cum se scuză chinezii după accidentarea oribilă a fostului jucător de la FC U Craiova
Fostul atacant de legendă, &icirc;n stare gravă: &bdquo;Nu ştiu c&acirc;t mai am de trăit&rdquo;
Fostul atacant de legendă, în stare gravă: „Nu ştiu cât mai am de trăit”
Petre Grigoraș cere un titular pentru Rom&acirc;nia - Moldova: &bdquo;Evoluție foarte bună!&rdquo;
Petre Grigoraș cere un titular pentru România - Moldova: „Evoluție foarte bună!”
Alte subiecte de interes
Leonard Doroftei dă cărțile pe față despre fiul său milionar
Leonard Doroftei dă cărțile pe față despre fiul său "milionar"
Moment important &icirc;n viața lui Doroftei. Campionul mondial a făcut anunțul pe Facebook
Moment important în viața lui Doroftei. Campionul mondial a făcut anunțul pe Facebook
O fotbalistă de la Rapid lasă fotbalul și pleacă pentru trei ani &icirc;n armată. Mi-aș da viața pentru țara mea
O fotbalistă de la Rapid lasă fotbalul și pleacă pentru trei ani în armată. "Mi-aș da viața pentru țara mea"
Ogararu face dezvaluiri in premiera despre situatia Stelei! In ultima perioada am inteles ca prioritatea numarul unu este asta
Ogararu face dezvaluiri in premiera despre situatia Stelei! "In ultima perioada am inteles ca prioritatea numarul unu este asta"
Situație dramatică pentru fostul antrenor al lui Maradona! Nu mai recunoaște pe nimeni!
Situație dramatică pentru fostul antrenor al lui Maradona! "Nu mai recunoaște pe nimeni!"
Cel mai bun dintre păm&acirc;nteni. Caramavrov &icirc;l consideră pe Mihai Leu un campion mondial al bunului simț, al onoarei și al mărinimiei
Cel mai bun dintre pământeni. Caramavrov îl consideră pe Mihai Leu un campion mondial al bunului simț, al onoarei și al mărinimiei
CITESTE SI
Sorin Oprescu scapă de un an de &icirc;nchisoare. Decizia instanței: &bdquo;Infracțiunea a fost dezincriminată&rdquo;

stirileprotv Sorin Oprescu scapă de un an de închisoare. Decizia instanței: „Infracțiunea a fost dezincriminată”

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

Trotinetele și bicicletele electrice, conduse doar cu permis. Un proiect de lege a fost depus &icirc;n Parlament

stirileprotv Trotinetele și bicicletele electrice, conduse doar cu permis. Un proiect de lege a fost depus în Parlament

Președintele Nicușor Dan: &rdquo;Avem obligația să combatem prin toate mijloacele discursul care incită la ură&rdquo;

stirileprotv Președintele Nicușor Dan: ”Avem obligația să combatem prin toate mijloacele discursul care incită la ură”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(EN) UFC Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!