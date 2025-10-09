Doroftei a îmbrăcat uniforma militară. Obișnuit cu programul draconic de antrenament specific carierei de pugilist, ploieșteanul campion mondial la amatori și la profesioniști a jucat un rol de... soldat.

Doroftei, soldat universal! La 55 de ani, 'Moșu' e de neoprit: "Am acceptat această provocare"

Mereu un tip care promovează sportul, Moșu' a acceptat propunerea Centrul Militar Județean Prahova de a petrece o zi în... armată.



"Am acceptat această provocare pentru a promova mișcarea!", a spus fostul mare boxer. La 55 de ani, Doroftei a făcut slalom printre jaloane, a mers pe bârnă și a făcut flotări - VEZI VIDEO de mai sus!

Anul trecut, la Poveștile Sport.ro, marele campion a vorbit cât se poate de deschis despre armele secrete care l-au ajutat de-a lungul carierei. Deși era un pugilist scund, Leonard Doroftei a compensat mereu prin viteza loviturilor:



"Postez pe rețelele de socializare pentru că vreau să fiu un exemplu pentru cei tineri. Dacă eu, copilul Leonard Doroftei, plecat de la periferia orașului Ploiești, am urcat sus pe munte, în vârful muntelui, ei de ce nu ar putea? Se poate! Doar trebuie să vrei!



Care a fost asul meu? Ce m-a ajutat pe mine a fost viteza brațelor. În rest, am fost micuț de înălțime... Cred că asta am avut-o de la Dumnezeu. Mi-a zis: 'Domnule, ești mic, ia de aici niște viteză' (râde). Dar nu la fugă! Nu mi-a plăcut fuga niciodată. Din brațe am dat foarte mult", a spus Leonard Doroftei, la Poveștile Sport.ro.

