Cristian Pulhac și Mihai Mironică sunt invitații lui Andru Nenciu la Matinalul de pe VOYO SPORT 1. Emisiunea se difuzează în fiecare week-end, sâmbătă și duminică dimineața, în intervalul 10:05 - 12:00.

„Tricolorii” lui Gică Hagi vor avea două meciuri extrem de importante pentru moralul naționalei, iar primul este cu Polonia la București.

Partida România - Polonia, din runda a 5-a a Grupei 4 din Liga B de Nations League, va avea loc sâmbătă, de la ora 21:45 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Cristi Dulca a dat un pronostic curajos pentru România - Polonia

Cristi Dulca a intervenit prin telefon în emisiunea VOYO SPORT LIVE, și a fost întrebat cum vede meciul cu Polonia de diseară.

Antrenorul echipei feminine a lui ”U” Cluj a pronosticat faptul că România va câștiga cu 1-0 și a spus și cine crede că va marca.

„Îmi doresc să câștigăm, mai ales că jucăm acasă, pentru ar ajuta ca naționala și fanii să prindă încredere. Va fi un meci extrem de greu cu Polonia, pentru că ne-am întors cu un rezultat greu de digerat din Polonia, și ne-ar ajuta pentru moral să câștigăm.

(n.r. Ce pronostic ai pentru meciul de diseară?) 1-0, câștigăm și vă zic și cine dă gol, să vedem dacă ghicesc. Eu zic că o să dea gol Dennis Man”, a spus Cristi Dulca, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.