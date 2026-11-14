Tricolorii primesc vizita polonezilor pe Arena Națională în etapa #5 în Grupa 4 din urna valorică ”B” a Ligii Națiunilor. Confruntarea dintre România și Polonia, care în tur s-a încheiat 6-0 pentru oaspeții din această seară, va putea fi urmărită și LIVE TEXT pe Sport.ro.

Pariul lui Iosif Rotariu pentru România - Polonia: ”E într-o formă bună, a și înscris! Singurul care poate să facă asta”

Iosif Rotariu, fost internațional român cu 25 de prezențe la prima reprezentativă a României, e optimist înaintea duelului cu Polonia și speră ca tricolorii să fie cu capul pe umeri și să producă un rezultat pozitiv în fața adversarilor de sâmbătă seara.

”Eu întotdeauna am fost un om optimist și sper într-un rezultat pozitiv. Până acum am avut rezultatele pe care le-am avut, lumea e sceptică vizavi de echipa națională. Cred că jucătorii au văzut reacția oamenilor și trebuie să fie conștienți că ei joacă pentru echipa națională.

Atunci când o faci, trebuie să dai totul pe terenul de fotbal. Sper să fie un rezultat bun, să avem un rezultat pozitiv. Dar va fi greu. Orice meci la echipa națională e greu”, a spus Rotariu la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

Membru în conducerea lui Poli Timișoara, Rotariu spune că Bîrligea este în formă și poate să-l înlocuiască cu succes pe Louis Munteanu în compartimentul ofensiv. Fotbalistul care evoluează în MLS e accidentat și a ratat convocarea la prima reprezentativă pentru ultimele două meciuri din Liga Națiunilor.

”(n.r. Louis Munteanu va absenta) E Bîrligea, singurul care poate să-l suplinească pe Louis Munteanu. Bîrligea e într-o formă bună, a și în scris în Serie A”, a sugerat fostul internațional.

Bîrligea, cotat la 4,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, evoluează în Serie A la Frosinone, unde a fost trimis sub formă de împrumut de la FCSB. El are șase apariții și două goluri la noua echipă până acum.

Lotul convocat de selecționerul Gheorghe Hagi pentru partidele cu Polonia și Bosnia-Herțegovina

PORTARI: Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

*Nicolae STANCIU și Valentin MIHĂILĂ au acuzat probleme musculare și sunt indisponibili pentru meciurile din această lună. Ca urmare, selecționerul Gheorghe Hagi a decis să îl convoace pe Rareș ILIE.