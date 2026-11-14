Cosmin Olăroiu (57 de ani) s-a „rupt“ de fotbalul românesc, în 2007, în momentul în care a lăsat FCSB și a semnat cu Al-Hilal Riad (Arabia Saudită). Astăzi, la aproape două decenii de la acel moment, Oli și-a câștigat locul printre cei mai apreciați antrenori din Asia.

Cu 22 trofee cucerite, de-a lungul carierei sale de până acum, Olăroiu a avut cele mai bune rezultate în țara în care a activat în cele mai multe sezoane: Emirate. Ajuns aici, în 2011, la Al-Ain, tehnicianul român a cucerit până acum 16 trofee, un record pe plan local, cu trei formații. Și, la ce rezultate are acum, la Al-Jazira, a patra grupare din Emirate din CV-ul său, sunt șanse mari ca numărul trofeelor să crească, la finalul acestui sezon.

Olăroiu, 500 de meciuri, ca antrenor, în Emirate

Instalat pe banca celor de la Al-Jazira, în iunie, Oli e lider acum în campionat, dar și în grupa din care face parte echipa sa, în Champions League Two, a doua competiție continentală din Asia. De asemenea, formația din Abu-Dhabi și-a câștigat locul în sferturile Cupei Președintelui.

Pornind de aici, presa locală a notat că, după ultima partidă a celor de la Al-Jazira, 2-1 în campionat cu Al-Wasl Dubai, Oli a atins o bornă impresionantă.

„Ajuns la 500 de meciuri cu echipele din Emirate, Cosmin e arma principală a celor de la Al-Jazira, în tentativa clubului de a câștiga campionatul“, e titlul articolului dedicat tehnicianului român.

Mai departe, autorul a notat că, în acest sezon, Al-Jazira a câștigat toate marile meciuri pe care le-a jucat.

„Antrenorul român tocmai a atins o bornă importantă în cariera sa: 500 de meciuri cu echipele din Emirate. Momentul a fost consemnat cu ocazia victoriei obținute de Al-Jazira, în meciul cu Al-Wasl. După acest rezultat, Al-Jazira a devenit, în mod clar, favorita principală la titlu. Pentru că, anterior, câștigase și în fața celorlalte echipe pretendente la titlu: 3-1 cu Shabab Al-Ahli și 2-0 cu Sharjah. Aceste victorii demonstrează capacitatea echipei de a gestiona meciurile în care presiunea e mare“, a remarcat presa din Emirate.

„Steaua București, clubul care l-a lansat pe Cosmin în fotbalul arab“

În continuarea articolului, Cosmin Olăroiu a fost prezentat drept principalul atuu al celor de la Al-Jazira, în acest sezon în care echipa țintește primul titlu din 2021 încoace.

„Având în vedere experiența sa vastă în fotbalul din Emirate, dar și bilanțul său de până acum cu Al-Ain, Shabab Al-Ahli și Sharjah, Cosmin e arma principală a celor de la Al-Jazira, în căutarea gloriei, în acest sezon. Dintre cele 500 de meciuri, în care a antrenat în Emirate, 263 au fost în campionatul intern. Dar experiența lui Cosmin depășește cu mult granițele fotbalului nostru. Povestea lui a început în România, la Progresul București. Apoi, Steaua București a fost formația care l-a lansat spre fotbalul arab. De-a lungul anilor, Cosmin a antrenat în Arabia Saudită, în Qatar și în China. A câștigat trofee în aceste țări. Iar experiența adunată, în diferite școli fotbalistice, l-a transformat în antrenorul care a devenit astăzi, capabil de a avea o echipă competitivă pe mai multe fronturi“, a remarcat presa din Emirate.

Cosmin Olăroiu, contract uriaș, la Al-Jazira

În acest moment, Oli e lider în campionatul intern din Emirate, Al-Jazira având 17 puncte după șapte runde. Podiumul e completat de Sharjah (15 puncte) și de Al-Ain (14 puncte). În momentul în care a bătut palma cu formația din Abu-Dhabi, Oli și-a menținut cota excelentă, demonstrată de salariul său anual, în jurul sumei de 5 milioane de dolari.