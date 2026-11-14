După 15 etape desfășurate în primul eșalon al României, lider este campioana en-titre Universitatea Craiova cu 33 de puncte, la egalitate cu Dinamo. Pe a treia treaptă a podiumului se află Rapid cu 31 de puncte.

Echipa pregătită de Daniel Pancu a bifat nouă victorii, la care s-au adăugat patru rezultate de egalitate și două înfrângeri. Rapid are 24 de goluri marcate și 14 primite în noua stagiune.

”Se bate Rapid la titlu?” Răspuns categoric după 15 etape

Cristi Dulca, fost internațional român cu șase prezențe la prima reprezentativă, a spus că Rapidul lui Pancu se poate lupta la titlu în acest sezon, la fel ca celelalte două ocupante ale podiumului, Craiova și Dinamo, care au avut un start fulminant în Superligă.

”(n.r. Se bate Rapid la titlu?) După venirea lui Pancu, eu zic că șansele sunt mari să se bată la titlu. Acum, vom vedea. E prematur să vorbim. Câteva echipe le știm în play-off, dar la titlu nu pot să spun acum 100%. Craiova, Rapid, Dinamo, care a avut un start foarte bun.

Eu am fost la primul meci al lui Dinamo la Petrolul acasă și i-am spus lui Andrei Nicolescu, am stat fix lângă el: 'băi, ce se întâmplă?' Că așa rău a jucat cu Petrolul, iar după echipa și-a revenit”, a spus Cristi Dulca la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

Înainte să se întrerupă campionatul, Rapid a remizat la Constanța cu Farul, scor 1-1, iar după pauza internațională, giuleștenii o vor întâlni pe Sepsi OSK la Sfântu Gheorghe, în etapa #16.

Cum arată clasamentul Superligii României