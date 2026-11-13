România - Polonia, sâmbătă de la 21:45. Ce prim 11 poate trimite Hagi + analiza și pronosticul lui Dan Chilom

Naționala României se pregătește pentru al doilea meci cu Polonia, din grupa de Nations League, de pe Arena Națională. În tur, la Varșovia, formația antrenată de Gheorghe Hagi a suferit una dintre cele mai dure înfrângeri din istorie, 0-6!

E timpul revanșei!

Naționala nu mai are nicio șansă în această grupă pe care la început dorea s-o câștige, cel puțin din punct de vedere al declarațiilor, însă ar putea să-și mai repare din imaginea groaznică pe care a lăsat-o în luna octombrie, atunci când a pierdut toate meciurile. Suedia conduce grupa cu 10 puncte, urmată de Bosnia cu 8, pe 3 este Polonia cu 4 puncte, iar România, pe ultimul loc, cu zero puncte.

Golaverajul României este 3-13.

Polonia are 4 puncte după 4 jocuri și speră în continuare la poziția secundă.