FOTO ȘI VIDEO România - Polonia, sâmbătă de la 21:45. Ce prim 11 poate trimite Hagi + analiza și pronosticul lui Dan Chilom

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SPORT.RO
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România - Polonia în Liga Națiunilor.

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analizadan chilompronostic romania poloniaRomania - PoloniaEchipe probabileLiga NatiunilorCote pariuriEchipa Nationala
Din articol

de Dan Chilom

România - Polonia

România - Polonia, sâmbătă de la 21:45. Ce prim 11 poate trimite Hagi + analiza și pronosticul lui Dan Chilom

Naționala României se pregătește pentru al doilea meci cu Polonia, din grupa de Nations League, de pe Arena Națională. În tur, la Varșovia, formația antrenată de Gheorghe Hagi a suferit una dintre cele mai dure înfrângeri din istorie, 0-6!

E timpul revanșei!

Naționala nu mai are nicio șansă în această grupă pe care la început dorea s-o câștige, cel puțin din punct de vedere al declarațiilor, însă ar putea să-și mai repare din imaginea groaznică pe care a lăsat-o în luna octombrie, atunci când a pierdut toate meciurile. Suedia conduce grupa cu 10 puncte, urmată de Bosnia cu 8, pe 3 este Polonia cu 4 puncte, iar România, pe ultimul loc, cu zero puncte.

Golaverajul României este 3-13.

Polonia are 4 puncte după 4 jocuri și speră în continuare la poziția secundă.

România - Polonia | Echipe probabile

România: Hindrich - Rațiu, Drăgușin, Ghiță, Bancu - T.Băluță, Dragomir, Cicâldău - Man, Bîrligea, Hagi.

Polonia: Bulka - Cash, Puhacz, Kiwior, Frankowski - Nowak - Świderski, Szymański, Zieliński, Zalewski - Lewandowski.

  • Casele de pariuri îi acordă României o cotă de 4.00.
  • Egalul are o cotă de 3.50.
  • Victoria Poloniei este cotată cu 1.80.

România - Polonia

Oaspeții de azi ocupă poziția 37-a în lume, în timp ce naționala României a coborât până pe locul 58. Polonia are 4 victorii la rând împotriva României, 3 în meciuri oficiale, iar una într-un joc amical. Ultima victorie a „tricolorilor” s-a înregistrat într-un meci amical, în anul 2009, scor 1-0.

Superstarul Robert Lewandowski este anunțat titular în meciul de sâmbătă de pe Arena Națională. Sunt așteptați din nou peste 40.000 de fani ai naționalei. Meciul va fi condus de austriacul Sebastian Gishamer, de 38 de ani, arbitru care acordă în medie 4,34 cartonașe galbene pe meci și 0,24 roșii.

Sugestia Sport.ro: ambele echipe marchează.

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