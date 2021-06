Primele reactii dupa infrangerea cu Mexic la U23! "Au fost multe lucruri pozitive! Nu stiu cati titulari avem acum pentru Jocurile Olimpice!"

Romania a pierdut primul amical in pregatirile pentru Olimpiada, 1-0, cu reprezentativa Mexicului.

Nicolae Dica, omul desemnat sa-i pregateasca pe tricolorii olimpici, e de parere ca echipa s-a prezentat bine, dar mai are de lucrat la anumite aspecte, in special cele care tin de finalizarea fazelor in treimea adversa.

"Au fost multe lucruri pozitive, am facut presing sus si am recuperat multe mingi. Am avut reactie dupa pierderea mingilor. Am avut o posesie buna in prima repriza, dar nu ne am creat ocazii. Am facut o greseala la golul lor si ne-a costat. Trebuie sa fim concentrati cand ajungem in ultimii 30 de metri ca sa reusim sa marcam din doua ocazii, ca mexicanii.

Nu stiu cati titulari avem acum pentru Jocurile Olimpice, depinde de ce jucatori vom acea atunci. Fara sa ma gandesc, spun ca nu sunt aici: Coman, Hagi, Man sau Mihaila. Mexic are o echipa foarte buna, jucatori nascuti 97, 98 si 99. Noi avem si 2000, si 2001... Eu vreau mai mult de la aceasta echipa, sper sa castigam cu Australia. Indiferent cine va merge la Jocurile Olimpice, ma refer la jucatori, trebuie sa mergem cu obiectivul de a castiga o medalie", a spus Nicolae Dica pentru FRF TV.

Capitanul nationalei de tineret, Marius Marin, incearca sa ramana doar cu lucrurile pozitive dupa acest meci, chiar daca echipa a pierdut. "A fost un joc bun de pregatire, cu un adversar foarte bun. Cred ca am aratat atitudine. Mexicul a venit cu aproape toti jucatorii care vor fi la Olimpiada.

Am inceput bine, am controlat meciul, dar nu am avut prospetime in ultimii metri ca sa punem mai multa presiune. In repriza a doua s-a vazut ca am facut pasul inapoi. Sunt jucatori care vin din vacanta, cum e si cazul meu. Mexicanii au jucat pana de curand in meciuri oficiale", a spus Marius Marin pentru FRF TV.