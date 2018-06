Primele oferte primite de Lobont dupa retragerea din fotbal! Anuntul facut de Cosmin Contra la finalul meciului cu Finlanda

Partida amicala cu Finlanda a reprezentat retragerea lui Bogdan Lobont din fotbal - acesta a intrat pe finalul partidei pe teren pentru ultima data in tricoul echipei nationale. Contra a dezvaluit dupa meci ca Lobont e dorit atat la nationala, cat si la AS Roma.

"Vreau sa ii dedic aceasta victorie lui Bogdan Lobont. Baietii au jucat azi si pentru el. Datorita lor am putut sa il bag si pe Lobont in ultimele minute in acest joc al nationalei. Iar fericirea de pe chipul lui spune multe. Este o bucurie in plus ca am putut fi prezenti la retragerea lui Lobont si ca putem sa ii dedicam aceasta victorie. Am vorbit cu el si am stabilit ca daca rezultatul ne va permite va intra in minutul 86. Am vrut sa intre in minutul 86, dar s-au prelungit acolo acele faze in careu si n-am putut sa-l bag mai repede. El si-a dorit sa intre in minutul 86 pentru este a 86-a selectie a lui la nationala. Nu putea sa iasa in minutul 86, el si-a dorit sa joace din minutul 86 si asta a fost strategia facuta impreuna cu el. Fizic si medical el este bine, s-a antrenat cot la cot cu ceilalti portari si e foarte bine. Dar asta si-a dorit el si trebuia sa ii facem toate poftele.

VIDEO | Lobont, luat pe sus de colegi la ultimul sau meci pentru nationala!



In principiu, da, vrem sa ramana la nationala (n.r. - in staff-ul tehnic), dar depinde si de planurile pe care le are AS Roma cu el. El vrea sa inceapa cariera de antrenor si am inteles ca va avea o intalnire cu cei de acolo zilele urmatoare. si in functie de discutie vedem daca va putea sa stea si la Roma, dar sa vina si la nationala" a declarat Cosmin Contra.

Contra, despre meciul cu Finlanda

"Sunt un antrenor fericit. Daca dupa meciul cu Chile am spus ca nu am fost multumit de multe momente din joc, mai ales ca adversarul era in 10 oameni, azi consider ca am facut un joc bun impotriva unei echipe nordice. Este o victorie meritata a noastra si ma bucur ca suntem pe un drum ascendent, atat ca momente de joc, cat si ca rezultate. Nu ne imbatam cu apa rece, chiar le-am spus baietilor asta, dar cred ca daca vom evolua ca in seara asta la startul Ligii Natiunilor avem sanse sa ne batem de la egal la egal cu cele trei adversare din grupa.



Dupa aceste meciuri sunt mai multe plusuri decat minusuri. Bineinteles ca avem inca momente in care ne relaxam si permitem adversarilor sa ne puna probleme. Dar azi s-a vazut ca am facut presing avansat si in minutul 90. Baietii si-au dorit victoria, au aratat atitudinea corecta si daca vom continua pe drumul asta avem sanse sa ne calificam la Campionatul European" a spus Contra.