De la meciul nationalei, Talpan a anuntat: "Am facut contestatie, Steaua va juca in Liga a 3-a". Juristul Armatei ameninta ca merge "afara"

Florin Talpan nu concepe ca CSA Steaua sa nu promoveze in acest sezon.

Florin Talpan, juristul CSA Steaua, a asistat la meciul Romania - Finlanda, incheiat 2-0. Acesta a vorbit despre situatia de la liga a patra, unde sezonul s-a incheiat cu victoria rapidistilor.

Academia Rapid a invins cu 2-0 CSA Steaua si a castigat Play Off-ul seriei Bucuresti a ligii a patra. Astfel, rapidistii se gandesc acum la barajul de promovare in liga a treia.

Florin Talpan spune, insa, ca CSA Steaua va fi echipa care va promova. El a facut o contestatie impotriva Rapidului, acuzand faptul ca mai multi jucatori, intre care Niculae, Maftei si Voicu, nu aveau drept de joc.

"Am depus o contestatie la Comisia de Disciplina, care va fi judecata in cursul zilei de maine si sunt convins ca vom promova in Liga 3. Am contestat folosirea celor cinci jucatori care nu aveau drept de joc. Trebuia si noi, CSA Steaua, sa luam vreo cinci jucatori de la alte echipe si sa-i aducem in ultimele jocuri sa joace pentru CSA Steaua.

In mod sigur vom castiga aceasta contestatie, pentru ca sunt probe foarte solide si nu vreau sa concep alt rezultat. Daca nu se va ajunge la un rezultat in tara, vom apela la instantele de afara", a declarat Talpan, citat de Telekom Sport.