VIDEO | Mourinho a vorbit dupa victoria Romaniei! De ce a venit la meci si romanul "pe care o sa-l poarte toata viata in inima"

Romania 2-0 Finlanda | Nationala a castigat cu golurile marcate de Manea si Deac. Jose Mourinho a asistat la partida si a vorbit la final.

"A fost un amical. Asa sunt meciurile amicale, cumva mai usurele. Dar a fost un meci placut.

Nu am venit pentru jucatori, am venit sa vad un meci, sa ma bucur de timpul liber, sa-mi fac o idee despre fotbalul din toate partile lumii.

Nu am idee daca Romania se poate califica la EURO, eu nu sunt un specialist in fotbalul international. Am fost in Austria, Rusia, acum aici. Saptamana viitoare ma duc la Cupa Mondiala. Imi place sa ma uit, vreau sa stiu mai multe despre fotbalul la nivel de echipe nationale.

Chivu face parte din istoria mea, a fost cel mai bun sezon al carierei mele. Toti baietii de la Inter sunt in inima mea.

Nu stiu daca voi mai antrena un roman, nu stii niciodata. Cand eram foarte tanar, am lucrat cu Ioan Timofte, am avut o relatie fantastica. Apoi cu Chivu", a spus Jose Mourinho.