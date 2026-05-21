Denis Alibec înapoi la echipa națională?! Ce a spus Gică Hagi

Gică Hagi va debuta pe banca echipei naționale în meciul amical cu Georgia.

Gică Hagi a susținut o conferință de presă miercuri, 20 mai, în care a vorbit despre ce vrea să implanteze la nivelul echipei naționale.

Pentru selecționerul echipei naționale urmează două meciuri amicale la începutul lunii iunie: 2 iunie cu Georgia și 6 iunie cu Țara Galilor.

Ce a spus Gică Hagi despre o posibilă revenire a lui Denis Alibec la națională

Denis Alibec a dat un randament excelent sub comanda lui Gică Hagi la Farul.

Astfel că, selecționerul României a fost întrebat dacă Denis Alibec ar putea revine la echipa națională.

„Cum orice jucător poate intra, și el poate. Dacă considerăm... Nu putem spune. Nu vorbim de jucătorii angrenați. Poimâine veți vedea un grup de 20 de jucători care vor veni la echipă. Nu vreau să dereglez lucrurile. Le vom spune cu o zi două după ce au terminat”, a spus Gică Hagi.

Denis Alibec 45 de meciuri jucate în tricoul echipei naționale, pentru care a reușit să înscrie șase goluri.

Gheorghe Hagi, anunț important despre selecție

Hagi a subliniat că Universitatea Craiova a demonstrat, în sezonul curent, că este cea mai bună echipă din România, din moment ce a realizat eventul.  

„Din punctul meu de vedere, Craiova a arătat de la început și până acum că au un pas în plus ca echipă, ca jucători, ca lot.

Au fost în formă, au cei mai în formă jucători, care au dat randament. Când ajungi să câștigi și campionatul și cupa, înseamnă că ești cel mai bun. E clar că de acolo avem ce lua.

Universitatea Craiova le-a luat fața tuturor și o să aibă mai mulți jucători la lot decât orice altă echipă din România”, a declarat Gheorghe Hagi, în cadrul conferinței de presă de astăzi. 

