"Poate sa se roage ORICINE! GATA, numai aici ma mai vedeti!" Hagi, anunt categoric dupa dezamagirea URIASA pe care a trait-o

Hagi continua sa viseze la o generatie care sa depaseasca performantele celei din care a facut si el parte.

'Regele' lasa de inteles ca nu va mai lua parte la nicio actiune in afara celor organizate de clubul sau. Hagi e dezamagit de faptul ca n-a fost invitat la tragerea la sorti a grupelor Euro.

"Cand zic un lucru, asa va fi. Pe mine ma vedeti aici sau ma mai vedeti prin tribuna. Poate sa se roage oricine! Sa dea Domnul sa fim foarte buni, as fi primul care ar recunoaste. N-am asa mandrie 'cat de bun a fost Hagi!'. Speram sa construim ceva mai bun decat am avut noi. Cu gandul asta ma culc in fiecare noapte, cu speranta asta", a spus Hagi.