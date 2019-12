DEZVALUIRI IN PREMIERA dupa 18 ani! Motivul pentru care Hagi a fost indepartat de la nationala: reactia "Regelui" care l-a deranjat pe Mircea Sandu

Dumitru Dragomir a povestit pentru prima data ce s-a intamplat inaintea barajului cu Slovenia din 2001.

Gica Hagi era la prima experienta ca antrenor si a preluat direct echipa nationala. Hagi a ratat insa calificarea la Campionatul Mondial din 2002 dupa 1-2 in Slovenia si 1-1 la Bucuresti.

Potrivit lui Dragomir, Hagi a facut un scandal urias in Slovenia, in hotel, din pricina unor probleme organizatorice. Jucatorii nationalei au fost nevoiti sa stea o ora in receptia hotelului pentru a se caza, in conditiile in care de aceste lucruri ar fi trebuit sa se ocupe staff-ul FRF.

Hagi a fost deranjat de situatia creata si a reprosat ca jucatorii ar fi trebuit sa stea relaxati inaintea unei partide atat de importante, nu sa completeze formulare pentru cazare. Atitudinea lui Hagi l-a deranjat pe Mircea Sandu, fostul presedinte al FRF, care a luat inca de atunci decizia de a-l indeparta pe Hagi, indiferent de rezultatul barajului cu Slovenia.

"Hagi n-a fost ajutat de Federatie. Eu eram acolo, eram vicepresedinte. Stiu ce zic. Am jucat in spatiul iugsolav, iar Hagi l-a jignit atunci pe Mircea Sandu. Sandu si-a iesit din fire si el 'l-a curatat' pe Hagi. E in premiera ce zic. Eu il lasam, nu-l dadeam afara. Era turul meciului cu Slovenia, din baraj. Si Hagi a venit in holul hotelului si a facut galagie pentru ca nu erau camerele pregatite. Conducerea a plecat de la aeroport cu o ora inaintea echipei. Noi am ajuns la hotel si ne-am dus la bar. Eram multi oameni. Unii trebuiau sa se ocupe de cazare pentru ca atunci cand ajungeau jucatorii sa fie totul in regula. Ei doar sa primeasca doar cheile, sa nu stea prin holuri, inaintea meciului. Dar a fost organizarea proasta. Hagi avea dreptate, dar a gresit cand a folosit acel ton. Cand Hagi si jucatorii au venit au mai stat o ora in hol. In loc sa primeasca direct cheia, ei au stat si au mai completat foi. Iar Hagi si-a iesit din fire. A tipat, a facut urat. Chiar daca se califica, Sandu il dadea afara", a declarat Dumitru Dragomir la DigiSport.