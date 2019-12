"Sunteti mandru de Coman?" Raspunsul FABULOS al lui Hagi: "Tu nu vezi cum arat?! Nu ma vezi? Chiar asa?"

Hagi astepta altceva de la echipa lui in meciul cu FCSB.

'Regele' a plecat trist de la stadion. N-a fost in dispozitia necesara pentru a vorbi despre jucatorii crescuti de Viitorul pe care i-a trimis la FCSB. Intrebat daca se simte mandru de rezultatele lui Coman, devenit golgeter al campionatului dupa reusita de azi (8 goluri, la egalitate cu Alibec, Bus, Valentin Gheorghe si Iancu), Hagi a zambit amar.

"Sa simt eu mandrie? Tu nu vezi cum arat? Chiar asa? Ei s-au dus, sunt in alta parte, au lucrurile lor. Eu ma bucur cand marcam noi, cand castigam noi. Mai vorbim, dar foarte rar, foarte, foarte rar. Nu am timp sa vorbesc, la cata munca am...", a comentat Hagi.