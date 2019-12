AU PICAT TESTUL si trebuie sa TREMURE! Anuntul de ultima ora al lui Hagi dupa ce a pierdut cu FCSB: "Sunt multi, pe unii nu prea-i vedem!"

Hagi e negru de suparare dupa infrangerea cu FCSB!

Astepta mult mai mult de la jucatorii sai! Hagi lasa de inteles ca va face schimbari importante in lot in urma concluziilor analizei din aceasta iarna. 'Regele' refuza sa se ia de arbitraj, in ciuda faptului ca jucatorii sai au cerut un penalty in prima repriza, la un fault asupra lui Rivaldinho.

"FCSB a fost mai concreta, a avut mai multa personalitate. S-a rupt putin echilibrul dupa gol, FCSB a avut mai multa incredere, mai mult tupeu. O sa facem o analiza, vedem cum mergem inainte. Vedem ce facem de acum incolo. Stiam ca intalnim o echipa in forma. Trebuia sa avem grija cum construim, cum facem lucrurile mai departe. La fazele fixe stiam ca sunt puternici, am facut greseala mare. Noi ne-am dus in jos, FCSB a fost pozitiva, puternica. In repriza a doua am incercat, dar a fost greu! Steaua a castigat meritat. Felicitari, mergem inainte. Vom analiza foarte serios lucrurile. Avem un lot numeros, multi jucatori nu prea-i vedem.

Vom analiza, vom lua decizii. Noi n-am fost la nivelul nostru cel mai bun. Pe Artean l-am schimbat pentru ca nu l-am vazut bine in prima repriza. A gresit si la goi, la corner era zona lui si a lui Sebi Mladen acolo. Unul dintre ei a gresit. Artean era agitat, precipitat, nu era bine. Sa ne vedem de ale noastre, pot fi greseli de arbitraj, dar sa vedem cum crestem noi. Avem 5 zile, sa strangem randurile si sa mergem la Medias sa castigam. Se termina anul si vom vedea ce se intampla", a spus Hagi la Digisport.