"Plecam cu sansa a 4-a in grupa asta! E bine ca ne mai putem califica!" Ce spune Stanciu inaintea SOCURILOR cu Suedia si Spania

Stanciu e fericit ca Romania inca mai are sanse de calificare inaintea ultimelor doua meciuri din grupa!

Mijlocasul Slaviei Praga spune ca e gata sa

"Sunt bcuuros ca ma aflu din nou aici, sunt doua meciuri capitale. Depindem de noi. Am fost in urma a 4-a, in mod normal plecam cu sansa a 4-a in grupa. Trebuie sa ne concentram pe meciul cu Suedia. Daca nu batem Suedia, rezultatul din meciul cu Spania nu mai conteaza. Nu ne gandim la scenarii cu Nations League, vrem sa castigam noi meciurile astea si sa ne calificam. Andone e o absenta importanta, joaca la echipa de club, e un om important. Avem alti 3 atacanti in lot care pot sa-l suplineasca", a spus Stanciu.