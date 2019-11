Vor seicii sa scape de Lucescu? Mirel Radoi a discutat cu sefii clubului si a facut totul public: "Asa mi-au spus!"

Razvan Lucescu este apreciat de arabi la Al Hilal.

Antrenorul roman este pe primul loc in campionatul intern si s-a calificat in finala Ligii Campionilor Asiei, insa in ultimele trei etape de campionat nu a reusit sa castige. Din acest motiv au aparut si unele speculatii in presa araba conform carora seicii ar dori sa-l schimbe.

Mirel Radoi, fost jucator la Al Hilal in perioada 2009-2011, spune ca nu este nimic adevarat. Radoi pastreaza legatura cu oamenii din conducerea clubului, iar acestia i-au vorbit la superlativ despre Razvan Lucescu.

Si Radoi a primit oferte din zona araba dupa Campionatul European de tineret in care a ajuns cu nationala Romaniei in semifinale, insa le-a refuzat.

"Sunt anumite articole care apar, dar eu tin legatura cu cei din club si nu este nimic adevarat. Sunt multumiti, chiar au zis ca au un staff cum nu au mai avut de pe vremea lui Cosmin Olaroiu. Sunt pregatiti toti, foarte implicati, petrec foarte multe ore la stadion. Am avut si eu oferte din acea zona, dar am apucat sa vorbesc cu cei din Federatie, le-am promis. Si daca va fi sa plec, voi pleca pentru ca sunt lucruri care nu imi plac nu pentru ca as avea vreo oferta", a declarat Mirel Radoi la ProX.