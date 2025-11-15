Paul Codrea, fost internațional român și om de bază la mijlocul Generației 2000, vede cu încredere duelul uriaș dintre Bosnia și România, programat azi de la ora 21:45.

Fostul mijlocaș a jucat de două ori împotriva bosniacilor în preliminariile pentru EURO 2004, ambele dueluri fiind câștigate de „tricolori”.

Paul Codrea n-are frică înainte de Bosnia - România: „Suntem în cărți pentru primul loc”

România vine după victoria dramatică împotriva Austriei, scor 1-0, un succes care a redeschis lupta într-o grupă în care diferențele sunt minime.

Bosnia are 13 puncte și ocupă locul 2, România are 10, iar Austria rămâne lider cu 15 puncte. Un triumf la Sarajevo i-ar urca pe tricolori pe poziția secundă și i-ar readuce în postura ideală pentru calificare.

Înaintea duelului, Sport.ro a stat de vorbă cu Paul Codrea. Fostul internațional consideră că meciul este extrem de echilibrat și poate decide aproape tot în această campanie.

„Tot românul își dorește să câștigăm. Dacă nu câștigăm, nu ne mai calificăm (n.r. – râde). În meci se poate întâmpla orice.

Duelul este deschis oricărui rezultat. Este un meci cât o calificare. Știi cum e, victoria cu Austria ne-a redeschis ușa.

Acum, suntem în cărți poate și pentru locul unu cu un pic de noroc. Dar e cam greu, dar nimic nu e imposibil”, a spus Codrea pentru Sport.ro.

„Va fi un meci care ține poporul în tensiune”

„Avem nevoie de foarte mult noroc, dar și să câștigi la ultima fază (n.r. – golul lui Ghiță cu Austria) înseamnă să ai noroc. Poate că ni s-a deschis culoarul norocului.

Am văzut meciul cu Austria. Ce să zicem? Totul foarte bine. Cum au jucat ultima fază... au avut răbdare, au adus mingea în careu, nu s-au repezit, nu s-au aruncat.

Poate la fel se va întâmpla și în seara asta. Meciul fiind foarte echilibrat, și Bosnia e echipă bună, joacă acasă...

O să vedem! Va fi un meci care ține poporul în tensiune, asta e clar (n.r. – râde)”, a mai spus Paul Codrea pentru Sport.ro.

Paul Codrea a strâns 47 de selecții la echipa națională și a marcat două goluri. În duelurile cu Bosnia din 2002 și 2003, a fost titular și a contribuit la ambele victorii: 3-0 la Sarajevo și 2-0 la București. Mijlocașul și-a petrecut mare parte din carieră în Italia, la Genoa, Palermo, Perugia, Torino și Siena.

După retragere, Codrea a devenit antrenor și la momentul redactării acestui articol este tehnician la CSC Dumbrăvița, unde pregătește o grupă de juniori.

