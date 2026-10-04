Invitat la emisiunea VOYO SPORT LIVE, transmisă pe VOYO SPORT 1, Robert Niță a numit cei patru tricolori care l-au dezamăgit cel mai tare în cele trei eșecuri.

Patru tricolori, sub lupa lui Robert Niță

Ionuț Radu, Radu Drăgușin, Andrei Rațiu și Răzvan Marin sunt cei patru tricolori criticați de Niță, deoarece de la ei avea cele mai mari așteptări datorită minutelor jucate la echipele de club.

„Jucătorii care dezamăgesc cel mai mult în aceste trei meciuri sunt fotbaliștii care joacă. Avem un Radu care e printre cei mai buni la echipa de club? Păi, îi laudă băieții aia tot timpul că le scoate mingea din vinclu!

Avem un Drăgușin care după perioada mai puțin reușită și după accidentare revine în Italia și joacă meci de meci? Îl avem pe Andrei Rațiu, unul dintre cei mai mediatizați fotbaliști din La Liga? Îi avem! Îl avem pe Răzvan Marin, care joacă? Îl avem!

Niță: „E normal să fie criticați”

Jucătorii aceștia au minute și nu joacă la nivelul la care ne-au obișnuit până la urmă. E normal, în momentul de față, să fie criticați.

Asta nu înseamnă că nu rămân aceiași jucători buni, că nu au șansa luni să schimbe tot curentul ăsta împotriva echipei naționale, că nu au valoare și nu au șansa să demonstreze că sunt fotbaliștii de la echipele lor de club”, a declarat Robert Niță, la VOYO SPORT LIVE.