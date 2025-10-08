Lisav Eissat, fundașul de 20 de ani de la Maccabi Haifa, va îmbrăca pentru prima dată tricoul echipei naționale a României, iar selecționerul își asumă total această decizie.



"Mi-am asumat responsabilitatea!"



Întrebat la conferința de presă dacă noul venit va primi minute, "Il Luce" nu a stat pe gânduri și a oferit un răspuns ferm, care confirmă hotărârea sa de a arunca în luptă un jucător fără experiență la acest nivel. "Cum să nu?! Joacă titular. Am curaj. Mi-am asumat această responsabilitate", a spus Mircea Lucescu.



Lisav Eissat, cotat la 300.000 de euro, a ales să reprezinte România datorită mamei sale, deși în trecut a evoluat pentru selecționatele de juniori ale Israelului.



Integrat rapid în grup



Noul fundaș central pare să se fi acomodat deja în cantonamentul "tricolorilor", fiind primit cu brațele deschise de noii săi colegi. Ianis Hagi a vorbit despre procesul de adaptare al lui Eissat și despre cum decurge comunicarea în cadrul lotului.



"Vorbim în română, în engleză, este un proces de adaptare şi suntem aici să-l ajutăm", a zis Ianis Hagi, confirmând că bariera lingvistică nu este o problemă.



Meciul de pregătire dintre România și Moldova se va disputa joi, de la ora 21:00. Meciul va putea fi urmărit în format live text pe SPORT.RO.

