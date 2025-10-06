Kevin Ciubotaru, în premieră la naționala României: "Încă nu realizez ce mi se întâmplă"

Kevin Ciubotaru a declarat, luni, că încearcă să fructifice această ocazie şi să înveţe cât mai multe lucruri de la selecţionerul Mircea Lucescu şi de colegii săi din lot.



"Am primit vestea convocării de la antrenorul Marius Măldărăşanu. E o mare bucurie, pentru că de mic am avut visul de a ajunge la echipa naţională de seniori. E o mândrie pentru mine şi familia mea. Cei din familie poate se bucură şi mai mult decât mine, pentru că eu poate încă nu realizez ce mi se întâmplă. Dar încerc să fructific această ocazie care mi s-a dat. E o experienţă de care vreau să mă bucur cât mai mult.

O să dau tot ce pot la antrenamente şi chiar la meci, dacă domnul Lucescu îmi va da minute. Trebuie să învăţ cât mai multe de la domnul Lucescu şi de la ceilalţi jucători" a spus Kevin Ciubotaru, citat de Agerpres.

