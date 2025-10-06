VIDEO Kevin Ciubotaru, marea surpriză a lui Mircea Lucescu pentru meciurile cu Moldova și Austria: "Încă nu realizez ce mi se întâmplă"

Mircea Lucescu a decis să îl convoace în premieră la echipa națională a României pe Kevin Ciubotaru (21 de ani), fundașul stânga de la Hermannstadt, născut la Roma.

Kevin Ciubotaru, în premieră la naționala României: "Încă nu realizez ce mi se întâmplă"

Kevin Ciubotaru a declarat, luni, că încearcă să fructifice această ocazie şi să înveţe cât mai multe lucruri de la selecţionerul Mircea Lucescu şi de colegii săi din lot.

"Am primit vestea convocării de la antrenorul Marius Măldărăşanu. E o mare bucurie, pentru că de mic am avut visul de a ajunge la echipa naţională de seniori. E o mândrie pentru mine şi familia mea. Cei din familie poate se bucură şi mai mult decât mine, pentru că eu poate încă nu realizez ce mi se întâmplă. Dar încerc să fructific această ocazie care mi s-a dat. E o experienţă de care vreau să mă bucur cât mai mult.

O să dau tot ce pot la antrenamente şi chiar la meci, dacă domnul Lucescu îmi va da minute. Trebuie să învăţ cât mai multe de la domnul Lucescu şi de la ceilalţi jucători" a spus Kevin Ciubotaru, citat de Agerpres.

Kevin Ciubotaru a jucat la echipa secundă a lui Rangers și s-a antrenat cu Ianis Hagi

"Am vorbit cu Ianis Hagi când eram şi eu la Rangers. Ne-am şi antrenat o perioadă atunci, a fost o mare bucurie. Iar acum mă bucur şi mai mult că sunt cu el împreună la lotul mare",

Eu sunt născut la Roma, iar fotbalul l-am început la 8 ani, la Ciampino. De atunci mi-am dorit să ajung departe. Ne-am mutat în România acum pentru că am văzut că era o şansă bună ca să fac pasul spre naţionala mare. Eu spun că a fost o alegere foarte bună ca să pot să cresc ca jucător. Suporterii să mă vadă ca un jucător care îşi doreşte să ajungă la cel mai înalt nivel. Pentru că se poate ajunge oriunde cu muncă şi perseverenţă", a adăugat Kevin Ciubotaru.

România întâlneşte Moldova într-un meci amical, pe 9 octombrie (21:00), şi Austria, la 12 octombrie (ora 21:45), în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, ambele partide urmând să se dispute pe Arena Naţională din Capitală.

În Grupa H, Bosnia-Herţegovina ocupă primul loc, cu 12 puncte (5 jocuri), urmată de Austria, 12 puncte (4 jocuri), România, 7 puncte (5 jocuri), Cipru, 4 puncte (5 jocuri), San Marino, 0 puncte (5 jocuri).

La Cupa Mondială găzduită de SUA, Mexic şi Canada se califică direct câştigătoarele celor 12 grupe preliminare din zona Europa, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câştigătoare de grupe din Liga Naţiunilor vor fi împărţite prin tragere la sorţi şi vor disputa două jocuri de baraj (semifinală şi finală) pentru a se stabili ultimele 4 naţionale europene calificate.

VIDEO Kevin Ciubotaru a mers în Piața Mare din Sibiu unde a învățat cum să facă șindrilă

