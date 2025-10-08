Conferința de presă premergătoare acestei partide a fost susținută de selecționerul Mircea Lucescu și de Ianis Hagi, revenit la echipa națională după ce a prins minute în ultima perioadă la noua sa echipă, Alanyaspor.



Selecționerul a răspuns, preț de câteva minute, la întrebările adresate de jurnaliști, dar și-a pierdut brusc răbdarea și a încheiat conferința de presă ridicându-se de la masă.



Mircea Lucescu a plecat din nou de la conferință



”La revedere, băieți! Gata, la revedere! Știi de ce fac asta? Ca să mă mai înjure ăia că nu vreau să răspund la întrebări”, s-a limitat să spună selecționerul, în fața reporterilor.



Cel mai probabil, Lucescu face referire la valul de critici pe care l-a atras după ultima acțiune a echipei naționale, când a încheiat brusc și alte interviuri.



Surprizele lui Mircea Lucescu pentru meciurile cu Moldova și Austria



Nicușor Bancu (Universitatea Craiova) este out de la națională pentru aceste meciuri, astfel că variantele pentru postul de fundaș stânga sunt Raul Opruț (Dinamo) și debutantul Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt)!



Alți debutanți convocați de Mircea Lucescu sunt Răzvan Sava, portarul lui Udinese din Serie A, israelianul Lisav Eissat (Maccabi Haifa), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova) și, în sfârșit, Cătălin Cîrjan (Dinamo)!



Quasi-debutanți sunt și Vlad Dragomir (Pafos) și Louis Munteanu (CFR Cluj), fiecare cu un singur meci la națională.

