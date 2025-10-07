Luna aceasta, naționala României va disputa două jocuri pe Arena Națională: un meci amical împotriva Moldovei și partida din preliminariile CM 2026 contra Austriei:

Joi, 9 octombrie, ora 21:00: România;

Duminică, 12 octombrie, ora 21:45: România – Austria.

Printre surprizele selecționerului Mircea Lucescu se numără și fundașul central israelian Lisav Eissat, de la Maccabi Haifa.

Lisav Eissat: ”Tatăl meu este musulman, bunica este născută în Dorohoi”



”Eram deja în contact cu Federația Română și cu antrenorul Costin Curelea, selecționerul echipei Under 21. Ținem legătura cam de un an și jumătate.

A fost foarte emoționant pentru minde, desigur. Este o mare provocare, pentru că vorbim despre o echipă națională importantă.

O văd ca pe o oportunitate, pot să învăț și să mă dezvolt alături de jucători valoroși și experimentați. Abia aștept!

Bunica mea s-a născut la Dorohoi, în România, și mereu am simțit că partea românească din familia mea îmi va aduce ceva special.

Oamenii din federație, inclusiv domnul Lucescu, au vorbit cu mine și mi-au arătat cât de mult apreciază stilul meu de joc.

Tatăl meu este musulman, iar bunica, după cum am spus, este născută în Dorohoi”, a spus proaspătul internațional român într-un interviu pentru FRF în limba engleză.

Lotul României convocat de Mircea Lucescu



PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);

ATACANȚI

Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 4/0).

