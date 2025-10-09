România a câștigat cu 2-1 amicalul cu Republica Moldova, disputat joi, 9 octombrie, pe Arena Națională. Tricolorii au făcut un test reușit înaintea duelului decisiv din preliminariile pentru Cupa Mondială 2026.



Olimpiu Moruțan a fost omul meciului. Mijlocașul lui Aris Salonic a oferit două pase decisive în prima repriză: una pentru Louis Munteanu, care a deschis scorul în minutul 12, și cealaltă pentru Ianis Hagi, autorul golului victoriei din minutul 44. Moldova a egalat temporar în minutul 38, după un autogol al portarului Ionuț Radu.



Olimpiu Moruțan a prins curaj după dublul assist cu Moldova



La final, Olimpiu Moruțan a venit la microfon și a vorbit despre prestația echipei și despre importanța confruntării cu Austria.



„Am făcut un joc foarte bun în seara aceasta (n.r. joi seara) și ne pregătim pentru Austria, meci în care vrem să câștigăm.



Trebuie să ne motivăm, să muncim pentru echipă și dacă o să fim 100% împreună, o să facem un meci bun și un rezultat mare”, a spus Moruțan la flash-interviu.



România – Austria se joacă pe 12 octombrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională și poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

