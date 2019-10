"O sa le cer sa castigam la un gol diferenta!" Cosmin Contra crede ca nationala va avea un meci TERIBIL in Feroe! Ce titular e OUT din cauza unei accidentari

Nationala Romaniei va disputa meciul cu Feroe, sambata viitoare, de la ora 19:00, in direct la PRO TV.

Selectionerul Romaniei, Cosmin Contra, a vorbit despre partidele cu Insulele Feroe si Norvegia si spune ca meciul din Feroe este cel mai important si spera ca echipa nationala sa se intoarca cu toate cele 3 puncte.

"Primul meci e intotdeauna cel mai important, ne asteapta o deplasare grea in Feroe, dar avem timp sa ne mobilizam pana la ora meciului. Ne preocupa mai multe lucruri, dar jucatorii sunt profesionisti, ajungem acolo cu doua zile mai repede ca sa ne acomodam cu terenul, cu clima, dar nu avem nicio scuza, trebuie sa tratam cu atentie acest meci. Avem exemple destule in care nationala a suferit pe o asemenea suprafata, dar ne-am luat toate masurile ca la ora jocului sa fim 100% apti. Benzar are o loviutra la genunchi, va veni maine la Bucuresti si in functie de evaluarea facuta de doctor, vedem daca poate evolua sau nu.



Variante sunt, avem o lista destul de mare, pe fiecare post avem 3-4 jucatori care pot evolua. Manea vine dupa o pauza destul de mare, s-a vazut ca nu are un ritm foarte bun, dar e important ca a jucat titular intr-un derby. Toti baietii au venit, atmosfera este foarte buna. Trebuie sa aratam altfel la acest sfarsit de preliminarii. Sa castige cu un gol doferenta, asta le voi cere. Pana sambata sunt 6 antrenamente, inclusiv 2 antrenamanete in Feroe, am asa ceva in minte, cum as vrea sa joc la meciul din Feroe. Sunt multe antrenamente si vom vedea cum se prezinta jucatorii pana la ora meciului. Primul meci este cel mai crucial, ca sa vorbim de Norvegia trebuie sa castigam in Feroe. Sunt sigur ca vom castiga in Insulele Feroe", a declarat Contra

Cosmin Contra: "Mi-as dori ca toate meciurile din campionat sa fie asa!"



Selectionerul Cosmin Contra a vorbit si despre derby-ul dintre FCSB si Dinamo, meci care s-a incheiat la egalitate, scor 1-1.

"Mi-as dor ca toate meciurile din campionat sa aiba aceasta intensitate si acest dramatism, agresivitate in unele momente. Terenul se rupe foarte repede, de la startul meciurilor, intervine o oboseala, nu poti sa joci foarte bine pe un asemenea teren, dar jucatorii profesiniostit sa adapteaza cat mai repede. Sper ca ceea ce am vazut, randamentul lor la echipele de club, sa il aiba si la echipa nationala. Razvan Marin trece printr-o perioada mai putin buna, e clar ca a pierdut postul de titular, trebuie sa ai randament foarte ridicat, din pacate el a pierdut acest tricou de titular, dar imbucurator este ca atunci cand a avut sansa sa fie titular la echipa Ajaxului, a facut-o foarte bine. De ce il comparati voi pe Razvan Marin cu Frenkie de Jong? Razvan Marin e Razvan Marin, Frenkie de Jong e Frenkie de Jong", a mai spus Contra