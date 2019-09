Sumudica arunca bomba! "Vreau sa antrenez echipa nationala! Stiu sa imi creez atmosfera" Antrenorul este dorit cu insistenta si de suporteri

Marius Sumudica este din nou pe val dupa inceputul bun la Gaziantep Gazisehir.

Antrenorul roman a reusit o noua victorie in campionatul Turciei in fata celor de la Rizespor pe care i-a invins cu 2-1. Echipa lui Sumudica este pe locul 3 in campionat cu 10 puncte, dupa 3 victorii, o remiza si o infrangere.

Recent s-a speculat ca Marius Sumudica ar putea fi o solutie pentru nationala Romaniei si suporterii par incantati de aceasta solutie. Antrenorul nu s-a ferit sa discute pe acest subiect:

"M-am bucurat foarte mult ca sunt dorit. Probabil asta ar fi plusul, ca sunt tipul de antrenor care in momentul in care preia o echipa, o urca. Din punctul meu de vedere, ar fi un plus, in sensul ca atmosfera stiu sa mi-o creez", a spus Sumudica pentru Digi.

Marius Sumudica este motivat sa reuseasca la echipa nationala ca antrenor, deoarece nu a reusit sa o faca din postura de jucator:

"E greu sa fii selectioner, nu stiu daca sunt pregatit, ca sa fiu sincer, am un respect deosebit si pentru Contra, nu imi place sa vorbesc despre alt antrenor. Cu siguranta ca mi-as dori odata si odata, e visul oricarui antrenor. Nu am reusit ca jucator sa reprezint echipa nationala si probabil, daca voi avea rezultate in continuare, o sa o fac din postura de antrenor. La un moment dat te gandesti, nu ai cum sa nu te gandesti", a mai spus antrenorul.