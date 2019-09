"M-ati fortat voi!" Revine Budescu la echipa nationala?! Anunt de ultim moment al atacantului dupa ce RAPUS-O pe Dinamo! "Imi doresc sa ne calificam!"

Budescu a vorbit despre revenirea la echipa nationala.

Astra s-a impus cu 3-2 pe teren propriu in fata celor de la Astra, iar Constantin Budescu a marcat o dubla pentru giurgiuveni, fiind considerat omul meciului. La finalul partidei, Budescu a vorbit despre revenirea la nationala si a lansat cateva declaratii interesante.

"Nu stiu, nu ma intereseaza. Cu nationala nu am eu... mai rar asa. De cate ori am fost acolo, m-ati fortat voi, in rest...

Nu pot sa vorbesc, am jucat un meci jumatate si vorbim de nationala? Nu este treaba mea. Nu este important sa joci numai la echipa de club. Probabil sunt mai multe criterii, important este ca cine merge la echipa nationala sa joace bine si sa ajute nationala, pentru ca ne-am dus un pic cam jos", a spus Budescu la finalul partidei cu Dinamo.

Budescu: "Imi doresc sa ne calificam!"



Budescu a vorbit si despre sansele nationalei la calificare si spune ca isi doreste ca tricolorii sa reuseasca sa se califice.

"Imi doresc sa ne calificam, acum vom vedea. trebuie sa castigam toate meciurile pentru ca aveam nevoie, lumea iubeste echipa nationala si isi doreste sa vada performanta. Imi doresc din tot sufletul sa ne calificam", a mai spus Budescu.