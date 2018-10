O noua surpriza la tineret? Jucatorul descoperit de Radoi in Spania! A jucat la Barca si a fost capitan la Villarreal: "Il urmarim de cateva luni"

Mirel Radoi pregateste lotul pentru EURO 2019!

Radoi a reusit sa califice nationala U21 dupa 20 de ani la EURO, iar acum schiteaza lotul de jucatori pe care se va baza la turneul final din Italia si San Marino.

Radoi anunta ca a descoperit un jucator de la Villarreal B, monitorizat atent de scouterii FRF in ultima perioada.

Numele lui este Andrei Ratiu, are 20 de ani, si e crescut in Spania. El a trecut pe la juniorii Barcelonei si a fost capitan la grupele de copii de la Villarreal. In ultima perioada a jucat la echipa a doua a lui Villarreal si a fost convocat de Radoi la tineret, insa s-a accidentat.

”Noi tinem legatura permanent cu toate loturile de scouting. Daca apare ceva nou si ei nu-l au, imediat le spunem ca a aparut jucatorul X. Cum, la fel de bine, pentru aceasta dubla trebuia sa fie convocat Andrei Ratiu de la Villarreal B, un jucator pe care l-am urmarit de cateva luni”, a spus selectioner nationalei de tineret la Telekom Sport.

”El a fost cu inca un roman, Andi Stalea, la Villarreal C. El a facut pasul deja catre Villarreal B, a avut sase partide jucate. Am reusit sa vorbim cu directorul sportiv si cu antrenorul, erau foarte multumiti de el. Din pacate, s-a accidentat, pentru ca altfel putea sa faca parte din lotul pentru aceasta dubla. Sunt jucatori care apar, relatia dintre noi si departamentul de scouting este una foarte stransa”, a mai afirmat Mirel Radoi despre jucatorul descoperit in Spania.