Chiar dacă România a bifat ulterior o victorie de moral cu San Marino, discuțiile despre vestiarul naționalei rămân aprinse. Fostul mare fundaș, antrenat de Mircea Lucescu la Corvinul, Dinamo și Rapid, a sesizat o schimbare negativă în coeziunea grupului, punctând că disciplina care a dus echipa la EURO pare să se fi evaporat în anumite momente critice.



"Cu Edi era altă atmosferă"



Rednic a atras atenția asupra unor momente tensionate de la Zenica, unde Andrei Rațiu și Dennis Man au fost protagoniștii unor scene nepotrivite pentru nivelul primei reprezentative. Antrenorul de 63 de ani este convins că disciplina instaurată de Edi Iordănescu s-a diluat, iar actualul vestiar suferă la capitolul unitate atunci când jocul nu merge.



"Trebuie să fim realiști, avem un lot limitat, e bun. Cu Edi era altă atmosferă, era mai aproape de ei, și mai de vârsta lor, a reușit să creeze o disciplină, în primul rând. La Edi n-am văzut gesturi de felul în care am văzut la meciul cu Bosnia, la Rațiu și Man.



Nu e normal să se certe între ei, ăla să nu mai alerge, că nu suntem la echipa satelor, suntem la echipa națională a României!", a explicat tehnicianul, citat de iAMSport.



Avertismentul pentru "Il Luce"



Deși a taxat ieșirile nervoase ale fotbaliștilor, Rednic i-a luat apărarea mentorului său. Acesta a dezvăluit că l-a prevenit pe Lucescu despre pericolul expunerii și despre lipsa de răbdare a publicului român, indiferent de numele de pe banca tehnică.



"Au limite, sigur că antrenorul e de vină. Eu am avut și niște clinciuri cu nea Mircea pe situația asta că i-am zis: «Ai grijă, nea Mircea, că aici dacă pierzi un meci – două, uite lumea cum sare pe tine». Asta e România, te desființează și nu meriți", a mai spus Rednic.



Totuși, "Puriul" rămâne optimist că experiența uriașă a lui Lucescu va redresa situația: "Eu cred că, până la urmă, nea Mircea o s-o scoată la capăt".



România a terminat grupa de calificare la Mondial pe locul 3 și se pregătește pentru emoțiile barajului din Liga Națiunilor. În semifinala de play-off, tricolorii ar putea da piept cu adversari de calibru precum Italia, Turcia, Danemarca sau Ucraina.

