Nu se mai opresc problemele la echipa națională! Pe ce loc a căzut România în clasamentul FIFA

„Tricolorii” au pierdut cu 0-3 amicalul cu Canada de la București și au remizat în Cipru, scor 2-2, într-o partidă din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

În urma acestor rezultate sub așteptări, România a coborât în clasamentul FIFA.



Pe ce loc a căzut România în clasamentul FIFA



„Tricolorii” au obținut două rezultate slabe din partidele cu Cipru și Canada, iar acest fapt se reflectă și în locul pe care a ajuns România după cele două partide.

Naționala lui Mircea Lucescu a căzut pe poziția a 51-a în clasamentul FIFA, în timp ce adversara de la București, Canada, a urcat pe locul 27, conform Flashscore.

România se apropie în acest moment de cea mai slabă clasare din istoria echipe naționale de după 1993, când ocupa locul 57. Acest lucru se întâmpla între februarie 2011 și septembrie 2012.

România se află pe locul trei în Grupa H cu șapte puncte, în timp ce Austria și Bosnia au câte 12 puncte și se află pe primele două locuri.

