Nu se mai opresc problemele la echipa națională! Pe ce loc a căzut România în clasamentul FIFA

„Tricolorii” au pierdut cu 0-3 amicalul cu Canada de la București și au remizat în Cipru, scor 2-2, într-o partidă din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
În urma acestor rezultate sub așteptări, România a coborât în clasamentul FIFA.
Pe ce loc a căzut România în clasamentul FIFA
„Tricolorii” au obținut două rezultate slabe din partidele cu Cipru și Canada, iar acest fapt se reflectă și în locul pe care a ajuns România după cele două partide.
Naționala lui Mircea Lucescu a căzut pe poziția a 51-a în clasamentul FIFA, în timp ce adversara de la București, Canada, a urcat pe locul 27, conform Flashscore.
România se apropie în acest moment de cea mai slabă clasare din istoria echipe naționale de după 1993, când ocupa locul 57. Acest lucru se întâmpla între februarie 2011 și septembrie 2012.
România se află pe locul trei în Grupa H cu șapte puncte, în timp ce Austria și Bosnia au câte 12 puncte și se află pe primele două locuri.
Florin Prunea nu vrea să mai vadă patru tricolori pentru meciul cu Austria
Pe lângă jocul colectiv, care imediat după pauză a fost sub nivelul așteptărilor, prestația jucătorilor de bază din naționala României a fost neașteptat de slabă.
Florin Prunea a scos în evidență faptul că și jucătorii sunt vinovați de aceste rezultate, iar după partida cu Cipru a nominalizat patru jucători pe care nu ar vrea să îi vadă în primul '11' din meciul cu Austria.
Fostul portar al echipei naționale a fost dezamăgit de Răzvan Marin, Dennis Man, Nicușor Bancu și Nicolae Stanciu și nu îi ia în calcul pentru echipa de start de la meciul din octombrie, de pe Arena Națională.
„Aș începe cu mijlocul terenului, cu Răzvan Marin, m-aș duce în față la Dennis Man, Nicușor Bancu, mă întorc pe linia de fund, să vedem și altă variantă.
Să-l arunci pe Borza într-un meci de o asemenea importanță, cum e cel cu Austria, mi se pare greu. Și Nicușor Stanciu pe bancă”, a spus Florin Prunea, conform digisport.ro.